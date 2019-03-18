Петер Деттмар: обращаясь к прошлому, мы вовлекаем молодежь в формирование мирного сосуществования

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пробуждая интерес к прошлому, мы вовлекаем молодежь в формирование мирного сосуществования, отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Беларуси Петер Деттмар в Национальной библиотеке на церемонии открытия мероприятий, приуроченных к 75-летию освобождения Озаричского лагеря смерти, передает корреспондент БЕЛТА.

"Целое поколение пострадало в ходе войны против Советского Союза. Нападение на него стало прежде всего уничтожением моральных принципов и нарушением международных обязательств. Мы не имеем права забыть и быть равнодушными к тем страшным событиям, отраженным на страницах книги "Полесье: трагедия и память". При этом мы должны не только хранить исторические знания, но и преобразовывать их в социальные модели поведения, чтобы осмысление истории содержало и элемент моральной оценки, - сказал посол. - Мы несем ответственность за то, чтобы чтили память людей, лишенных жизни во время этой войны. Поэтому важно постоянно вовлекать молодежь, пробуждать в них интерес к прошлому, чтобы она была подготовлена для активного участия в формировании мирного сосуществования".

По его словам, события Озаричских лагерей смерти едва ли поддаются описанию. Книга "Полесье: трагедия и память" показывает весь ужас, который довелось пережить узникам, в частности, ее авторам Аркадию Шкурану и Михаилу Синькевичу. И чтобы отразить историю Озаричей, передвижная выставка о лагере смерти Тростенец, размещенная в Национальной библиотеке, была пополнена новым стендом и модулями.

"Озаричи стали концом в длинной цепи преступных действий германских оккупационных войск в Беларуси против нетрудоспособных лиц. Немало времени понадобилось, чтобы развенчать распространенный в Германии миф о незапятнанной репутации вермахта, который на самом деле вел безжалостную войну против гражданского населения. И сегодня я склоняю голову перед жертвами Озаричей", - подчеркнул Петер Деттмар.

В марте 1944 года 9-я армия вермахта под командованием Йозефа Харпе недалеко от сельских населенных пунктов Дерть, Озаричи и Подосинник организовала три временных лагеря. Огражденные проволокой конвейеры смерти были созданы для того, чтобы избавиться от инфекционных больных, калек, стариков, женщин, имевших более двух детей, детей младше десяти лет и других, кого вермахт считал нетрудоспособными. До освобождения узников 65-й армией 1-го Белорусского фронта 17 марта 1944 года здесь погибли от 9 тыс. до 13 тыс. человек.-0-