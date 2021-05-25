Петрашова: тема выборов в местные Советы депутатов - одна из обсуждаемых в избирательных округах

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тема выборов в местные Советы депутатов - одна из обсуждаемых в избирательных округах, заявила заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Ольга Петрашова на заседании Палаты представителей, во время которого депутаты проголосовали за обращение к Президенту с просьбой внести в Палату представителей законопроект об изменении Конституции Беларуси. Он предусматривает возможность проведения выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей восьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Инициатива об обращении к главе государства, озвученная парламентариями на совместном заседании, очень важна и актуальна. Тема предстоящих выборов в местные Советы депутатов - одна из самых обсуждаемых на диалоговых площадках, в избирательных округах, трудовых коллективах, на мероприятиях различных общественных организаций. Как председатель первичной профсоюзной организации, член правления Белорусского союза женщин, хочу отметить, что предложение о проведении единого дня голосования всецело поддерживается членами общественных организаций", - сказала Ольга Петрашова.

По ее словам, совмещение выборов в местные Советы депутатов и Палату представителей позволит более качественно взаимодействовать между собой депутатам различных уровней по вопросам жизнеобеспечения населения. "Профессионализм и опыт депутатов местных Советов текущего созыва важен для работы по конституционному реформированию, - констатировала парламентарий. - Считаю, что проведение выборов в местные Советы депутатов в январе 2022 года может негативно сказаться на стабильности общественного развития".-0-