Петришенко: 100-летие БССР - знаковое событие в истории страны

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образование БССР является важнейшим этапом в становлении белорусской государственности, заявил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия со дня образования БССР, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сто лет со дня образования БССР исполняется 1 января 2019 года. Это знаковое событие в истории страны", - сказал Игорь Петришенко.

По его словам, сегодняшняя встреча - возможность сверить часы и обсудить актуальные вопросы подготовки к юбилейной дате. "У нас утвержден план мероприятий, который разработан Национальной академией наук совместно с заинтересованными министерствами и общественными объединениями. Он достаточно обширный: конференции, круглые столы, выставки, информационное сопровождение. Отдельные из запланированных мероприятий уже состоялись", - отметил вице-премьер.

Особо Игорь Петришенко выделил открытый диалог БРСМ на тему "Становление и развитие белорусской государственности", посвященный 100-летию со дня образования БССР, который прошел 19 декабря в Национальной библиотеке и объединил представителей органов власти, политиков, ученых, молодежь. "Выпущена почтовая марка и специальный почтовый штемпель. Министерство культуры организовало работу по подготовке эскиза памятной сувенирной медали. Сегодня хотелось бы услышать информацию о подготовке торжественных собраний в регионах. Обязательно пригласите на них заслуженных людей, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие регионов и страны в целом. Ветераны, не только в рамках этого мероприятия, но и вообще, не должны оставаться без необходимого внимания", - подчеркнул заместитель премьер-министра.

Он добавил, что важнейшим направлением при подготовке к юбилейной дате является информационная составляющая. "На предыдущем заседании мы договорились, что будет создана тематическая музыкальная заставка, в городах появятся специальные растяжки, к информационной работе активно подключится пресса. В качестве музыкальной заставки был выбран фрагмент песни Владимира Оловникова "Радзіма мая дарагая". Используется ли эта заставка в теле- и радиоэфирах, при организации мероприятий, посвященных юбилейной дате, создана ли тематическая социальная реклама, как обстоят дела с размещением соответствующих рекламных растяжек и наружного оформления в городах? В канун новогодних праздников, когда информационных поводов предостаточно, важнейшая дата в истории белорусской государственности не должна затеряться в потоке информации", - резюмировал Игорь Петришенко.-0-