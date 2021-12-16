Петришенко: БГМУ котируется во всем мире

Игорь Петришенко во время собрания

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный медицинский университет котируется во всем мире, заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этот вуз стремятся поступить иностранцы со всех стран мира, поскольку уровень и качество преподавания очень серьезные. Если бы он не котировался в мире, люди бы сюда из-за рубежа не ехали", - сказал Игорь Петришенко.

По его словам, высокие цифры экспортных услуг и плодотворное международное сотрудничество демонстрируют, что БГМУ интенсивно развивается.

"Мы реально видим значительный шаг в совершенствовании преподавания предметов, внедрении новых технологий. Это позволило очень качественно и квалифицированно готовить медицинские кадры для нашей страны", - сказал заместитель премьер-министра.

Он заметил, что по поручению главы государства будут расширяться целевые параметры набора будущих студентов.

Говоря о перспективах, Игорь Петришенко отметил, что в БГМУ будут построены учебно-лабораторный корпус, а также студенческое общежитие для создания комфортных условий проживания.

Заместитель премьер-министра пожелал студентам ведущего медицинского университета страны прилагать усилия для развития альма-матер, а профессорско-преподавательскому составу - воспитывать настоящих врачей.

На этой неделе в БГМУ проходят торжества по случаю его 100-летия. Сегодня в университете состоялось торжественное собрание.-0-

Фото Андрея Покумейко