Петришенко: более Br8 млрд направлено на финансирование здравоохранения в прошлом году

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2021 году на финансирование здравоохранения было выделено более Br8 млрд. Об этом во время торжественного открытия центра компьютерной томографии в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии заявил журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обеспечение учреждений здравоохранения необходимым оборудованием - одно из приоритетных направлений. В прошлом году на развитие медицины было выделено более Br8 млрд, а это 5% от всего ВВП. Мы увеличили объемы финансирования на 30%. Эти средства были потрачены в том числе на переоснащение медицинских учреждений. На обеспечение необходимым оборудованием поликлиник и больниц в прошлом году было направлено Br730 млн. Учреждения здравоохранения оснащены необходимым диагностическим оборудованием по последнему слову техники. Открытие центра в РНПЦ детской хирургии уникально в том смысле, что это первый в Беларуси подобный аппарат для исследования детей. Он дает меньшую лучевую нагрузку и сокращает время исследования. Это большое достижение, потому что теперь мы сможем проводить качественные и своевременные обследования", - рассказал заместитель премьер-министра.

Игорь Петришенко также пояснил, по какому принципу осуществляется выбор медицинских учреждений для установки нового оборудования. "Что касается оснащения новым оборудованием других учреждений здравоохранения, то здесь мы следуем принципам необходимости и оперативности. В прошлом году переоснастили 27 медицинских объектов. Министерство здравоохранения работает очень слаженно с соответствующими структурами областей, чтобы определить первоочередные задачи по оснащению поликлиник и больниц. Мы всегда выделяем те, которые в первую очередь нуждаются в оснащении и переоснащении современным медоборудованием. Мы должны обеспечить качественную помощь в любом уголке страны, особенно когда речь идет об оказании медицинской помощи детям. Это наглядно демонстрирует наш замечательный компьютерный томограф", - заключил Игорь Петришенко.-0-

Фото Максима Гучека