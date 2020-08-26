Петришенко: День белорусской письменности обращает нас к истокам родного языка и культуры

26 августа, Белыничи /Корр. БЕЛТА/. День белорусской письменности обращает жителей страны к истокам родного языка и культуры. Таким мнением с журналистами поделился заместитель премьер-министра и руководитель оргкомитета Игорь Петришенко во время заседания национального организационного комитета по подготовке и проведению Дня белорусской письменности в Белыничах, передает корреспондент БЕЛТА.

"День белорусской письменности обращает нас к истокам родного языка и культуры. Наш земляк Франциск Скорина напечатал первую книгу на белорусском языке. Это наша история и наследие, которыми мы гордимся, - отметил Игорь Петришенко. - День письменности позволяет популяризировать белорусский язык среди людей. В нашей стране два государственных языка и они для нас равноценны".

По словам вице-премьера, на фестиваль, который каждый год проходит в разных уголках страны, съезжаются писатели не только из Беларуси, но и ближайших стран. "Этот праздник - отличная дискуссионная площадка, где писатели и деятели культуры разных стран обмениваются опытом, находят новые и интересные пути дальнейшего развития. Белорусские писатели продолжают создавать интересные произведения, которые актуальны как для взрослых, так и для молодежи не только в Беларуси, но и за рубежом. Со стороны государства нашим творческим людям оказывается серьезная поддержка", - подчеркнул Игорь Петришенко.

Могилевская область в четвертый раз принимает республиканский праздник. С 2019 года в Белыничах идут подготовительные работы - за это время здесь отремонтировали площади и центральные улицы, привели в порядок парк, заново отстроили здание районного художественного музея имени В.К.Бялыницкого-Бирули. Как рассказал председатель Белыничского райисполкома Василий Захаренко, сейчас работы в городе подходят к завершению.

"Основные объекты уже практически завершены, - отметил председатель райисполкома. - Сейчас все дошлифовываем. Здорово, что в нашей стране к значимым событиям по очереди благоустраивают населенные пункты и райцентры. И это хорошо видно на примере Белыничей. В городе почти полностью завершили капитальный и текущий ремонт жилья, заменили инженерные сети, сделали дороги, благоустроили дворы и прилегающие территории. Заново отстроили здание музея - от старого остался только фундамент. Наш кинотеатр стал мультимедийным центром - здесь у людей есть возможность не только посмотреть актуальные фильмы, но и зайти в библиотеку, выйти в интернет, получить всю необходимую информацию. А парк стал настоящим центром притяжения для наших жителей. После завершения Дня письменности нам останется обновленный и более комфортный город".

Во время выездного заседания представители оргкомитета ознакомились с готовностью города к празднику. Игорь Петришенко дал положительную оценку проведенным работам. "Сегодня мы увидели, какую огромную работу здесь проделали. Я уверен, что День белорусской письменности в Белыничах пройдет на высоком организационном уровне и будет интересен нашим гостям, для которых мы подготовили насыщенную и разнообразную программу".

День белорусской письменности учрежден в 1994 году и отмечается в первое воскресенье сентября. Он проводится для популяризации лучших традиций национальной культуры, печатного слова, духовности белорусского народа. Проходит в исторических и культурных центрах, с которыми неразрывно связана жизнь известных деятелей страны. В этом году большой республиканский фестиваль Белыничи принимают 6 сентября.-0-