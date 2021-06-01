Петришенко: дети больше всех нуждаются в защите и всегда должны чувствовать заботу

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко в Международный день защиты детей посетил 2-ю городскую детскую клиническую больницу Минска, где поздравил маленьких пациентов с праздником и пожелал скорейшего выздоровления, передает корреспондент БЕЛТА.

Дети - самое ценное, что у нас есть. "Их нужно защищать от всех вызовов, защищать их здоровье, защищать от каких-то вредных воздействий окружающей среды. А самое главное - наши дети должны чувствовать постоянную заботу", - подчеркнул Игорь Петришенко. Эта забота проявляется во всех сферах жизни, но особенно в образовании и здравоохранении.

Все четыре лечебных отделения 2-й городской детской клинической больницы в эти дни работают в обычном режиме по своему профилю, отметили в администрации клиники. Например, в урологическом, которое может принимать до 60 детей, сейчас лечение проходят 43. Среди них немало малышей, которых особенно порадовали подарки, принесенные гостями, - развивающие конструкторы и наборы для рисования. Такие подарки переданы и в остальные игровые комнаты каждого отделения. С пациентами постарше Игорь Петришенко пообщался в "Школе "Сахарного диабета" отделения эндокринологии, где ребята с таким заболеванием учатся жить со своим диагнозом, правильно выбирать продукты питания.

"Мы постарались скрасить пребывание ребят новыми развивающими игрушками и вниманием и пожелать скорейшего выздоровления. Чтобы потом они с хорошим настроением вернулись в свои семьи и с новыми силами окунулись в прекрасную пору каникул", - добавил вице-премьер.

Всего в структуре учреждения 212 коек: по 60 нефрологического и урологического профиля, по 40 - кардиологического и эндокринологического, еще 12 - отделения анестезиологии и реанимации. Работает отделение гемодиализа на 6 мест в смену.

На базе клиники функционируют три республиканских центра: детской урологии, детской нефрологии и заместительной почечной терапии, детской эндокринологии. Разумеется, оснащение ГКБ самое современное, а квалификация медперсонала соответствует такому уровню. В прошлом году проведена модернизация помещения изотопной лаборатории под установку новой гамма-камеры.

База клиники активно используется для амбулаторных пациентов, которые могут получить консультацию и пройти обследование в городском детском эндокринологическом центре, межрайонном эндоскопическом кабинете, у врача-уролога и нефролога консультативно-диагностического отделения, в консультативном кардиологическом кабинете.

Медицинскую помощь в клинике (проведение трансплантации почки, урологические операции, лабораторные исследования и др.) оказывают пациентам из России, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Грузии, Туркменистана, Венгрии, Азербайджана, Болгарии, Израиля, Польши, Палестины и других стран. В 2020 году от экспорта услуг получено более $1 млн. По платным услугам для граждан Беларуси получено Br248 тыс. Удельный вес внебюджетных средств к бюджетному финансированию за 2020 год составил 27,7%.-0-

Фото Егора Павлющика