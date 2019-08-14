Петришенко: для презентации туристического потенциала страны нужно создать мощный информресурс

14 августа, Новогрудок /Корр. БЕЛТА/. Беларуси необходим мощный информационный ресурс по презентации туристического потенциала страны за рубежом. Такое мнение сегодня на заседании межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете Министров высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Увеличение туристического потока невозможно без презентации, продвижения возможностей страны. Для этого необходимо использовать все имеющиеся ресурсы, подчеркнул вице-премьер.

"Турист должен иметь возможность получить всю необходимую информацию в режиме онлайн - от расписания общественного транспорта и времени работы музеев до описания туристических объектов, событий, маршрутов. Причем все это должно аккумулироваться на одном мощном ресурсе, представляющем страну. Информация должна быть представлена на как можно большем количестве языков", - отметил Игорь Петришенко. Он поручил в ближайшие сроки проработать возможность создания подобного портала с нуля либо на базе одного из имеющихся туристических ресурсов.

Во время заседания отмечалось, что активное продвижение туристических возможностей страны приносит результат. Заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной рассказал об участии в основных зарубежных туристических выставках. "Есть статистика по двум десяткам стран. Презентация белорусских стендов на выставках на их территории привела к увеличению экспорта туристических услуг в каждую из стран на 10-15%", - сообщил он. Благодаря такой работе удалось диверсифицировать экспорт туруслуг: если раньше основным рынком была Россия, то в последние годы растет доля туристов из других стран.

Грамотное использование туристического потенциала способно принести ощутимый экономический эффект. К слову, по итогам 2018 года экспорт туруслуг составил $230 млн, что на 14% выше уровня 2017 года. Рост экспорта туристических услуг наблюдается и в этом году.

Выездное заседание совета проходит сегодня в Новогрудке. Это один из самых развитых в туристическом плане регионов. Участники заседания посетили замки в Любче и Новогрудке, побывали в музее еврейского сопротивления, доме-музее Адама Мицкевича. Обсуждались актуальные вопросы, касающиеся развития сферы туризма.-0-