Петришенко: если у молодого человека есть талант и желание - он обязательно реализует свои проекты

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если у молодого человека есть талант и желание - он обязательно реализует свои проекты, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время церемонии открытия финала 10-го сезона молодежного проекта "100 идей для Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

"Государство создало все необходимые условия для всестороннего развития молодежи. На протяжении 25 лет эффективно функционируют специальные фонды Президента по поддержке талантливой молодежи, установлены специальные стипендии для учащейся и студенческой молодежи. Мы и в дальнейшем будем развивать все эти направления. У тех ребят, которые награждены талантом изобретательства, инновационных подходов, независимо от того, где они проживают, есть возможность реализовать эти проекты, продемонстрировать их благодаря такому важнейшему молодежному проекту, который шагает по нашей стране на протяжении 10 лет. Если у тебя есть талант и желание - ты обязательно реализуешь свои проекты", - сказал Игорь Петришенко.

За 10 лет существования проекта от молодежи поступило 15 тыс. предложений, из них 3 тыс. реализованы. "И мы надеемся, что среди коллективов ребят, которые выдвигают свои идеи, появятся Софьи Ковалевские, Михаилы Высоцкие, Жоресы Алферовы, которые будут продвигать нашу науку, другие идеи во всех сферах жизнедеятельности страны, - отметил Игорь Петришенко. - Я хочу от имени правительства поздравить БРСМ с таким замечательным проектом. И хочу призвать, чтобы вы не стояли на месте, дерзали, вовлекали как можно большее количество талантливых ребят. Самое главное, чтобы эти наработки реализовывались у нас в стране, чтобы молодежь оставалась здесь, получала образование. От вас зависит будущее развитие нашей страны - инновационной, передовой и социально комфортной для молодежи и более старшего поколения. Пусть этот проект активно развивается и в следующие десятилетия".

В 10-м сезоне республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" в оргкомитет конкурса подано более 1,2 тыс. заявок. В октябре - ноябре 2020 года состоялись 80 районных/зональных отборочных этапов, в декабре - шесть областных, минский городской, отборочный тур Национальной академии наук.

Победителей в финале определят в двух возрастных группах - учащиеся, студенты и работающая молодежь в десяти номинациях: "Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность"; "Агропромышленные технологии и производство"; "Промышленные и строительные технологии и производство"; "Медицина, фармация, медицинская техника"; "Химические технологии, нефтехимия"; "Био- и наноиндустрия"; "Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии"; "Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов"; "Национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций"; "Общество, экономика и социальная сфера".

Традиционно самая ожидаемая часть финала - церемония награждения победителей. Каждый финалист получит сертификат участника. Победителей наградят дипломами и фирменными статуэтками. Также будут номинированы победители на гранты Белорусского инновационного фонда, а 10 авторов наиболее перспективных проектов получат от фонда денежные средства в размере до 40 тарифных ставок на разработку бизнес-планов для их дальнейшего участия в ежегодном республиканском конкурсе инновационных проектов. Помимо этого, ребятам школьного возраста ЦК БРСМ выдаст рекомендации для поступления в учреждения высшего образования. При поступлении на специальности, соответствующие профилю их конкурсного проекта, они имеют преимущественное право на зачисление при равной общей сумме баллов.

Организаторами проекта "100 идей для Беларуси" являются БРСМ, Государственный комитет по науке и технологиям при поддержке Министерства образования.-0-

Фото Андрея Покумейко