Петришенко: форум в Минске показывает успехи в создании комфортной среды для инвалидов

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум "Универсальная среда" наглядно демонстрирует результаты работы по созданию комфортной среды для людей с инвалидностью в Беларуси. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко после осмотра выставки "ПараЭкспо" на международном форуме в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это первая международная выставка, где представлены наглядные практические результаты, которые достигнуты в нашей стране по созданию комфортной среды для людей с ограниченными возможностями. И этап, на котором мы увидели, как будем развиваться дальше", - сказал Игорь Петришенко.

Он отметил комплекс презентованных решений и средств реабилитации: есть и медицинская составляющая, и технические элементы, и передовые наработки, проходят консультации специалистов, представлен спектр услуг санаторно-курортных учреждений, доступных для людей с ограниченными возможностями. "Радует, что все это делают отечественные предприятия. Многие зарубежные компании представили свою продукцию, и наши производители прямо на выставке обмениваются с ними опытом, находят партнеров, заключают контракты, намечают совместные разработки. Таким образом, собравшись через год, мы сможем сказать, что продвинулись и сделали еще больше", - добавил заместитель премьер-министра.

Впечатлило его и то, что на форуме организована ярмарка вакансий, на которой предприятия предлагают рабочие места для людей с инвалидностью, возможности для них быстрее социализироваться.

Форум "Универсальная среда", первая специализированная выставка "ПараЭкспо" и выставка для старшего поколения "50 плюс" открылись сегодня в Минске. На протяжении трех дней в выставочном павильоне по пр. Победителей, 14 будут работать масштабная выставка новаций в средствах реабилитации, дискуссионные секции, проходить мастер-классы, консультации специалистов и масса развлекательных мероприятий.

Организаторами форума и выставок выступает "Экспофорум" при поддержке Мингорисполкома и Министерства труда и социальной защиты.-0-