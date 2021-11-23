Петришенко: государство делает все для максимальной инклюзии людей с инвалидностью

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство делает все для того, чтобы люди с ограниченными возможностями были максимально внедрены в социальную среду. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко перед заседанием Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы обсудим актуальную тему по оказанию соответствующих видов помощи и инклюзии по Гомельской области. По сложившейся практике мы до этого рассматривали, как организована эта работа в Брестской области, туда выезжала соответствующая мониторинговая группа. На этот раз тоже была создана рабочая группа, которая осуществила мониторинг 10 районов в Гомельской области, в том числе и областного центра, и представила обстоятельный доклад. Мы сегодня заслушаем информацию о проделанной там работе, а сделано немало в Гомельской области. Например, в госпитале инвалидов Великой Отечественной войны выполняются все необходимые реабилитационные процедуры, а также в Гомельской областной больнице медицинской реабилитации", - отметил вице-премьер.

По его словам, таким образом осуществляется комплексный подход, ведь помимо того, что там осуществляется оказание и содействие полной реабилитации и медпомощи инвалидам I-II группы и детям, которые с ограниченной степенью здоровья III-IV степени, оказывается еще и психологическая помощь для их внедрения в социальную среду. "Такой комплексный подход нужен, чтобы люди, которые в силу определенных жизненных обстоятельств ограничены в своих возможностях, не чувствовали, что это им мешает. Государство делает все для того, чтобы они максимально были внедрены в социальную среду. Такой пилотный проект реализуется в детских коррекционных развивающих центрах в Гомельской области", - сообщил Игорь Петришенко.

Также вице-премьер рассказал о пожелании инвалидов, помощи, которая оказывается по линии центров коррекционно-развивающего развития и системы Министерства образования. "После таких центров они переходят во взрослую жизнь, а значит и в ведение других ведомств. То есть эту межведомственную несостыковку мы ликвидировали. Вся соответствующая работа будет продолжена, в том числе и по организации безбарьерной среды и реализации в полной мере всех тех способностей, которыми обладают люди с ограниченными возможностями, для того, чтобы они могли реализоваться и сказать, что они такие же, как все", - подчеркнул Игорь Петришенко.-0-