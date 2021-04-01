Петришенко: государство заинтересовано в максимальной занятости инвалидов и ежегодно вкладывает в это средства

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство заинтересовано в том, чтобы максимальное количество инвалидов, у которых есть показания и рекомендации к труду, имели возможность работать и зарабатывать. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

За 2020 год работающих инвалидов в стране стало больше - теперь их 59% от общей численности инвалидов, имеющих профессиональные и трудовые рекомендации. "У нас более 500 тыс. инвалидов в совокупности, из них порядка 116 тыс., у которых по медицинским показаниям есть возможность трудоустроиться и работать, - сказал Игорь Петришенко. - Мы, наверное, единственная в мире страна, которая на государственном уровне поддерживает открытие производств, создание предприятий для того, чтобы на них могли работать люди с инвалидностью. Есть определенный льготный режим. Мы заинтересованы, чтобы максимальное количество инвалидов, у которых есть показания трудиться, были трудоустроены. Делаем все возможное, создаем дополнительные рабочие места. Ежегодно в это вкладываются деньги. В прошлом году было выделено порядка Br5 млн, чтобы создать дополнительно 50 рабочих мест".

Сегодня на базе УП "Светоприбор" ОО "БелТИЗ" проходит заседание Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов. Участники встречи ищут пути, как обеспечить устойчивую работу предприятий общества инвалидов, улучшить их возможности на равных конкурировать на рынке труда. По итогам обсуждения будет составлена программа действий и поручений для различных ведомств. Заседания совета проходят обычно дважды в год, но в 2021-м планируется проводить их поквартально.

Председатель центрального правления ОО "БелТИЗ" Олег Шепель отметил, как важно, чтобы заседания совета были выездными - на предприятиях инвалидов. Тогда представители госорганов воочию могут убедиться, что для людей с инвалидностью это не просто работа, а способ социализации. Почти второй дом.

В УП "БелТИЗ" трудятся 1,5 тыс. человек, среди которых более 800 инвалидов. Для людей, у которых есть проблемы со зрением, доступно не так много производственных операций. Но заменять их труд автоматической линией (при всей экономической выгоде) никто не собирается. Потому что предприятие несет на себе важную социальную нагрузку. "Государство дает льготы, точнее - компенсации нерентабельного труда. Но даже при льготном налогообложении быть рентабельными сложно", - отметил Олег Шепель. По его словам, очень бы помогла поддержка в плане обеспечения необходимым производственным оборудованием на условиях госзакупок.

Олег Шепель

Тем не менее предприятие имеет неплохую производственную базу и находит варианты для успешной конкуренции, потому что выпускает сертифицированный товар высокого качества. Даже в непростой из-за COVID-19 год оно увеличило экспорт продукции почти на 25% (в целом порядка 66% продукции реализуется за границу, в основном в страны СНГ).

"Для нас важно, чтобы предприятие дальше развивалось, осваивало возможные новые компетенции, - добавил Игорь Петришенко. - И чтобы оно росло в кооперационных поставках. Мы видели цех, который может изготавливать продукцию не только для своих внутренних потребностей, но и для предприятий смежных отраслей, в частности для Министерства промышленности. Такие поручения будут даны, чтобы это предприятие функционировало".

Самыми многочисленными объединениями инвалидов в республике являются Белорусское общество инвалидов, Белорусское общество глухих, Белорусское товарищество инвалидов по зрению. В их составе функционирует 81 предприятие, 56% работников которых имеют инвалидность.

На этих предприятиях производят швейную и трикотажную продукцию, текстильную галантерею, изделия из пластмассы и полиэтилена, металлоизделия и конструкции из металла, электрораспределительную, регулирующую, газовую и водозапорную арматуру, светодиодные светильники, изделия деревообработки. Некоторые специализируются на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, выполняют электрофизические измерения и технические испытания, осуществляют полиграфическую деятельность и многое другое.

Объем производства предприятий за 2020 год составил Br200,6 млн, себестоимость реализованной продукции - Br191,2 млн, прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг - Br18,8 млн. Экспорт продукции достиг $27,7 млн, а сальдо внешнеэкономической деятельности - $19,6 млн. Продукция экспортируется в большинство стран СНГ и Балтии. В основном там востребованы выключатели, вилки, розетки, светильники, кабель-каналы, коробки монтажные, элементы фильтрующие, петли, скобяные изделия, шланги технические, краны шаровые, краны конусные, зеркала для автомобилей, рукава высокого давления, мебельная фурнитура, свечи, блоки розжига, датчики гидросигнализации, пружины.

Чем выше эффективность деятельности унитарных предприятий объединений инвалидов (в том числе за счет внедрения прогрессивных технологий), тем лучше материальное состояние людей с инвалидностью. Но это не отменяет необходимости постоянной государственной поддержки в виде определенных льгот и преференций при проведении государственных закупок, налоговых льгот, льгот по уплате обязательных страховых взносов в ФСЗН и иных.

Также в рамках Государственной программы содействия занятости населения за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения финансируются и компенсируются затраты на создание и сохранение рабочих мест для инвалидов.

Кроме того, в соответствии с данной программой в 2020 году 537 инвалидов прошли адаптацию к трудовой деятельности с компенсацией затрат нанимателям по оплате труда. Еще 44 инвалидам оказана поддержка в виде субсидии для организации предпринимательской деятельности, деятельности в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности, 155 инвалидов направлено на бесплатное обучение.-0-

Фото Андрея Покумейко