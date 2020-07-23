Петришенко: между образованием и производством должно быть тесное сопряжение

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Между образованием и производством должно быть тесное сопряжение. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время посещения филиала "Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе" Республиканского института профессионального образования, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе является двухуровневым образовательным учреждением, готовящим специалистов для различных отраслей экономики. "В этом учебном заведении ребята получают профессионально-техническое и среднеспециальное образование. Базовые программы колледжа тесно связаны с производством. Заказчиками кадров являются МТЗ, "Пеленг", "Амкодор", Минский завод колесных тягачей, - отметил Игорь Петришенко. - Тесное сопряжение между образованием и производством - это очень важно. Мы должны учить наших студентов тому, что востребовано на производстве. Идти на несколько шагов впереди".

В колледже работает ресурсный центр, который является одним из ведущих в стране и обеспечивает подготовку кадров для организаций машиностроения. На базе центра проводятся подготовка и переподготовка кадров по рабочим специальностям, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников автосервиса и машиностроительной отрасли, инженерно-педагогических работников и мастеров производственного обучения. "Такие центры позволяют вывести наше профессионально-техническое и среднеспециальное образование на более высокий уровень внедрения инноваций и передовых технологий", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, в стране постоянно совершенствуется оснащение предприятий, появляются новые разработки. "Уже не достаточно иметь только базовые знания, которые приобретались несколько лет назад, в том числе по рабочим специальностям. И рабочий, и технолог должны постоянно повышать свою квалификацию", - сказал Игорь Петришенко.

Вице-премьер также пообщался с преподавателями колледжа. "Приятно, что руководство этого учебного заведения не стоит на месте. У них есть планы, как усовершенствовать материально-техническую базу. Средний возраст преподавательского состава колледжа - 42 года, что позволяет на равных вести диалог со студентами", - подчеркнул он.

Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе был основан в 1983 году как профессионально-техническое училище №158. Учебное заведение готовит высококвалифицированных специалистов, рабочих и служащих с профессионально-техническим и среднеспециальным образованием.-0-

Фото Андрея Покумейко