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Общество
01 ноября 2019, 19:20

Петришенко: на местах нужно уделять больше внимания решению проблем инвалидов

Игорь Петришенко
Игорь Петришенко

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно уделять больше внимания решению проблем инвалидов на местах. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время выездного заседания Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов при Совете Министров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Игорь Петришенко напомнил, что глава государства принял решение о создании рабочей группы по вопросам, касающимся социализации лиц с инвалидностью. "Круг заинтересованных широкий: от представителей госорганов до общественных организаций. Сроки довольно сжатые. В декабре мы должны отчитаться о проделанной работе. Недопустим формализм. Проблемы есть, и их надо решать, а не прикрывать бездеятельность. Спрос за результат персональный, - подчеркнул вице-премьер. - Для большей результативности нашей работы надо перейти от отраслевого к целенаправленному принципу формирования повестки и комплексному рассмотрению всех без исключения аспектов жизнедеятельности лиц с инвалидностью на местах".

Он обратил внимание, что многие проблемные вопросы лежат на поверхности, и призвал членов совета не ждать очередного заседания, чтобы их обсуждать, а решать на местах.

Во время пленарного заседания рассмотрены вопросы реабилитации граждан, создания безбарьерной среды для инвалидов с нарушением слуха, выполнения принятых ранее решений совета, а также план работы на 2020 год. Но основной темой была медицинская реабилитация граждан с травмами спинного мозга. Как пояснил министр здравоохранения Владимир Караник, спинальная травма - достаточно тяжелая, реабилитация занимает длительное время. "Подходы к такой реабилитации будут меняться. Мы изучаем передовой мировой опыт. Во многих странах реабилитация - более длительный период. Это касается как медицинского, так и социального аспекта. Поэтому нужен комплексный подход. Поднять на ноги пациентов получается не всегда. И современная медицина не позволяет полностью восстановить функции. Задача - научиться жить с частью утраченных функций", - отметил он.

Участники заседания также обратили внимание на необходимость усиления кадрового потенциала учреждений здравоохранения и возможностей медицинской реабилитации на всех этапах на региональном уровне, а также повышения эффективности межведомственного взаимодействия в решении проблем людей с инвалидностью.

Представители общественных организаций инвалидов отметили значительную роль государства в решении проблем данной категории граждан, внесли предложения по совершенствованию проводимой работы.

Члены совета также ознакомились с условиями лечения и реабилитации пациентов с травмами спинного мозга на базе РНПЦ травматологии и ортопедии и РНПЦ неврологии и нейрохирургии.

Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии - ведущее учреждение ортопедо-травматологического профиля в Беларуси. На его базе осуществляют деятельность на функциональной основе два республиканских центра: центр спортивной травмы и патологии суставов, центр для лечения пациентов с повреждением позвоночника и спинного мозга. Там ежегодно проходят лечение около 9 тыс. пациентов, проводится более 30 тыс. консультаций, выполняется порядка 6 тыс. оперативных вмешательств. Удельный вес сложных и высокотехнологичных операций превышает 46%.

Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии является головным специализированным научным, лечебным и координирующим центром, обеспечивающим организацию и оказание неврологической и нейрохирургической помощи населению. Ежегодно в его консультативно-поликлиническом отделении оказывается специализированная амбулаторная медицинская помощь более 22 тыс. пациентов. На базе РНПЦ функционируют республиканские центры: миастенический, пароксизмальных состояний и специализированный консультативный для пациентов с мышечными дистониями. За год в клинических отделениях специализированная стационарная медицинская помощь оказывается свыше 7 тыс. пациентов, оперативное лечение проводится более 3 тыс. человек. Высокотехнологичная нейрохирургическая помощь оказывается взрослым и детям по многим направлениям.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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