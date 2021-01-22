Петришенко: наше государство никогда не экономило и не будет экономить на семье

22 января, Несвижский район /Корр. БЕЛТА/. Масштабная и разностороння поддержка семей с детьми - визитная карточка Беларуси. И даже в непростых экономических условиях на семьях государство не экономило и не будет экономить. Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, приветствуя участников республиканского открытого диалога "Многодетная семья - приоритет государственной семейной политики", который проходит в Дворцовом ансамбле Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж", передает корреспондент БЕЛТА.

"Поддержка многодетных семей - безусловный государственный приоритет. Вы формируете опору устойчивого развития нашего государства", - обратился к участникам Игорь Петришенко.

Он подчеркнул, что власти отчетливо видят ценностные установки и жизненные приоритеты современной молодежи, ориентир на карьеру, личностное развитие, отодвигается время вступления в брак и рождения детей - и с этим нужно работать в проводимой семейной политике.

"Основа для повышения экономического потенциала семей с детьми создана. Инвестированы значительные средства по всем жизненно важным для них направлениям, - отметил Игорь Петришенко. - Только в прошло году на поддержку семей, воспитывающих детей, было направлено около Br4 650 млн бюджетных средств. Это 3% ВВП. В этой связи хочу вас заверить, что наше государство никогда не экономило и не будет экономить на семье".

Он призвал участников встречи активно включаться в обсуждение: как сделать так, чтобы многодетных семей становилось больше, а их жизнеустроенность была более комфортной.

На встречу приглашены многодетные родители - 20 семей из всех регионов страны. Среди участников - мамы и папы троих, четверых, пятерых детей. И не только родных: супруги Кузьмины, например, воспитывают троих своих и троих приемных ребятишек. А самые многодетные на встрече - семья Михальцовых. Для них это возможность от лица всех мам и пап обсудить меры государственной семейной политики, вместе выработать предложения, как эти меры улучшить.

"В текущей пятилетке правительство продолжит работать над решением ключевых для наших семей вопросов. Нам необходимо обеспечить доступность различных видов жилья, особенно для молодых семей", - добавил Игорь Петришенко. Также среди ключевых направлений работы - доступность и гибкость дошкольного образования; разнообразие форм и видов услуг по уходу и воспитанию детей разного возраста, в том числе в сельской местности; гармоничный баланс "семья - работа"; укрепление института семьи, продвижение идеи успеха большой семьи с детьми; масштабная работа с молодежной аудиторией, в том числе в социальных сетях, через средства социальной рекламы, культуру и искусство.

Названные приоритеты отражены в основном программном документе страны - программе социально-экономического развития на 2021-2025 годы, проект которой вынесен на всенародное обсуждение в преддверии VI Всебелорусского народного собрания, резюмировал Игорь Петришенко.

"При этом, всесторонне помогая семье, государство вправе ожидать социально ответственного поведения от родителей, которые должны проявлять заботу о здоровье и благополучии своих детей, вкладывать в них любовь к Родине, растить их достойными гражданами нашей страны", - заключил он.-0-