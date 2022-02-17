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17 февраля 2022, 18:25

Петришенко: не надо ограничивать тематику ведомственных СМИ узкопрофессиональными вопросами

Игорь Петришенко. Фото из архива
Игорь Петришенко. Фото из архива

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведомственные СМИ формируют климат внутри трудовых коллективов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на итоговой коллегии Министерства информации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы чаще говорим о республиканской и региональной прессе и меньше уделяем внимания такому важному сегменту информационного поля, как ведомственные и корпоративные СМИ. А их у нас не так уж и мало - около четырехсот. И если республиканская и региональная пресса формируют республиканскую и местную повестку, то ведомственные СМИ - климат внутри трудовых коллективов, что особенно важно с учетом событий 2020 года", - сказал Игорь Петришенко.

По его словам, по поручению правительства Мининформ провел мониторинг ведомственных СМИ. "Мониторинг показал, что зачастую эти СМИ не отражают на своих страницах важнейшие события жизни страны. Трудовые коллективы должны знать, что происходит за стенами предприятия или учреждения", - отметил вице-премьер.

Игорь Петришенко подчеркнул, что ведомственные печатные СМИ и интернет-ресурсы, включая соцсети и Telegram-каналы, должны быть наполнены актуальными, интересными материалами о деятельности министерств и ситуации в отраслях. "Используйте современные формы подачи контента, фото- и видеодокументов. Необходимо расширять круг читателей и подписчиков, не ограничивая тематику изданий узкопрофессиональными вопросами", - добавил он.-0-

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