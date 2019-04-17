Петришенко: необходимо повышать качество работы по профилактике подростковой преступности

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо повышать качество работы по профилактике подростковой преступности, заявил сегодня на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних при Совете Министров заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последние годы ситуация с подростковой преступностью в стране стабилизировалась. По итогам первого квартала в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение на 2,6% преступлений, совершенных несовершеннолетними. Но, к сожалению, в Минской и Гомельской областях их число возросло. Отмечен также рост количества несовершеннолетних, совершивших преступление, среди неработающих и необучающихся - на 45,7%, в состоянии алкогольного опьянения - на 5%. Эти цифры не могут радовать нас, поэтому мы должны предметно работать с каждым несовершеннолетним, чтобы эта статистика все время имела тенденцию к снижению и качество этой работы только возрастало", - сказал Игорь Петришенко.

В повестке дня очередного заседания Комиссии по делам несовершеннолетних - вопросы по организации занятости в свободное от учебы время несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, организации работы учреждений системы образования, культуры и спорта по вовлечению этой категории обучающихся в кружковую и секционную деятельность, а также утверждение плана основных мероприятий республиканской межведомственной программы "Забота" в новой редакции.

"Вопросы, которые предстоит рассмотреть на заседании комиссии, особенно актуальны. В преддверии летнего каникулярного сезона нам необходимо обеспечить полную занятость всех детей и подростков в кружках и секциях, лагерях труда и отдыха, привлекать их к участию в различных мероприятиях, конкурсах, смотрах, соревнованиях и других акциях", - отметил вице-премьер.

Игорь Петришенко подчеркнул, что необходимо максимально задействовать подростков в тех формах работы, которые уже внедрены в системе Министерства образования, Министерства спорта и туризма, Министерства культуры.-0-

Фото Оксаны Манчук