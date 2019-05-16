Петришенко: необходимо усилить межведомственное взаимодействие в области сохранения жизни и здоровья детей

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо принять дополнительные меры в области сохранения здоровья и жизни детей, усилить межведомственное взаимодействие, заявил сегодня на заседании Национальной комиссии по правам ребенка заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Здоровье детей и подростков определяет целый ряд факторов. Это благоприятная атмосфера и безопасность в семье, учреждениях образования, культуры, спорта, на улице, доступность медицинских, социальных услуг, здоровое питание, хорошие условия для занятия физической культурой и спортом, информационная безопасность и многое другое. В нашей стране по всем этим направлениям ведется комплексная межведомственная работа. Вместе с тем в этом вопросе, к сожалению, еще достаточно узких мест, и без слаженных совместных действий их не решить", - отметил Игорь Петришенко.

По статистике Министерства здравоохранения, за время обучения в школе у 10% школьников развиваются хронические заболевания. Нарушения здоровья из-за несчастных случаев, травм, отравлений и иных внешних причин отмечаются в среднем у 82 детей из тысячи. В основном это происходит из-за нарушения противопожарных, санитарных норм, правил безопасного поведения на дорогах и водоемах, бесконтрольного доступа с раннего возраста к компьютерам и мобильным телефонам. Имеет место и невнимательное отношение родителей к здоровью и жизни детей.

"Примеров тому немало. Только начался теплый сезон, а у нас неоднократные случаи выпадения детей из открытых окон. Нужно принять дополнительные меры, чтобы предотвратить подобные факты. Не надо мириться с такой безответственностью родителей", - считает вице-премьер.

В целом в 2018 году в Беларуси от внешних причин умерли 135 детей, что на 7,5% меньше, чем в 2017 году, в том числе сократилось число погибших в ДТП (с 36 до 26) и механического удушения (с 27 до 16). В то же время вдвое больше несовершеннолетних погибли на пожарах (с 4 до 8).

"Нельзя самоуспокаиваться снижением показателей смертности детей от внешних причин. Любая смерть ребенка - это трагедия и беда. За 2018 год мы потеряли 135 детских жизней, и виноваты в этом взрослые, которые не смогли создать для них безопасные условия. Все эти вопросы требуют комплексного межведомственного подхода и решения, причем на всех уровнях: республиканском, областном, районном, местном. Система должна слаженно функционировать. Здесь важны четкая скоординированная работа, в первую очередь органов здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, МВД, МЧС, а также активное включение в нее родителей. Необходима максимальная информационная поддержка в СМИ, интернете. Не должны оставаться в стороне и общественные, молодежные организации", - подчеркнул Игорь Петришенко.

Кроме вопроса межведомственного взаимодействия в области сохранения здоровья и жизни детей, участники заседания рассмотрели выполнение предыдущих решений Национальной комиссии по правам ребенка. Проанализирована эффективность проводимой работы, предлагались новые формы взаимодействия. Особое внимание уделено профилактике детского травматизма в летний период. Игорь Петришенко поручил при необходимости оперативно внести изменения в ведомственные нормативные правовые акты.-0-