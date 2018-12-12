Петришенко: необходимо выработать комплексный подход в обеспечении правовых знаний детей

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо выработать комплексный подход в обеспечении правовых знаний детей, заявил сегодня на заседании Национальной комиссии по правам ребенка заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания

"Необходимо выработать системный комплексный подход в плане обеспечения правовых знаний наших детей, школьников, подростков. Необходимо оценить, насколько совершенны сегодняшние формы и методы работы с детьми и молодежью по формированию у них правовой культуры, при обучении в достаточном ли объеме они получают актуальные правовые знания, как задействован ресурс общественных организаций и объединений", - сказал Игорь Петришенко.

/Будет дополнено/.-0-

Заместитель министра образования Раиса Сидоренко

Во время заседания

Фото Николая Петрова