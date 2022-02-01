Петришенко: нужно остужать горячие головы, чтобы не было мыслей и попыток развязывать войны

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всем поколениям важно помнить подвиг советского народа, который добыл Победу в Великой Отечественной войне. Об этом заявил сегодня журналистам вице-премьер Игорь Петришенко на открытии выставочного проекта "Символы блокадного Ленинграда" к 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня важное мероприятие - визит наших давних друзей из Санкт-Петербурга, - сказал Игорь Петришенко. - Очень знаково, что этот год у нас объявлен Годом исторической памяти. Буквально на прошлой неделе правительство утвердило подробнейший план, как мы будем отмечать этот год: запланировано более 80 мероприятий. Эта задача стоит перед республиканскими, местными органами власти, общественными организациями. Сегодня мы открываем выставку "Символы блокадного Ленинграда", встретимся с ветеранами-блокадниками, которые на себе испытали все тяготы войны, оставшись в живых. Низкий поклон за то, что они совершили, выстояли почти 900 дней блокады. Здесь есть и вклад белорусов, ведь если бы не было героической обороны Брестской крепости, серьезного партизанского сопротивления, наверное, мы бы не победили в той войне".

По его словам, для всех поколений очень важно уделять внимание ветеранам, помнить знаменательные даты и подвиг советского народа, который ценой многих жизней добыл Победу. "К сожалению, в последнее время наблюдается очень много так называемых ревизионистских подходов со стороны коллективного Запада, что удивительно, со стороны Соединенных Штатов Америки, которые тоже выступали на стороне Советского Союза, борясь с фашизмом. Но Беларусь и Россия должны последовательно доносить правду о тех уроках Великой Отечественной войны, о том, что победил советский народ ценой жизни многих миллионов людей. В Год исторической памяти мы будем еще больше проводить поисковых работ, восстанавливать имена погибших солдат, гражданского населения. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа, и мы будем последовательно проводить эту линию вместе с Российской Федерацией, на международных площадках, чтобы до мелочей всю правду о той страшной трагедии узнал весь мир", - подчеркнул вице-премьер.

"Самое главное, чтобы нынешнее молодое поколение чтило подвиг наших предков. Оно должно преклоняться перед стойкостью, мужеством и героизмом наших людей, - добавил Игорь Петришенко. - Мы должны и дальше увековечивать подвиг о страшной войне и остужать горячие головы, чтобы не было мыслей, подходов и попыток развязать какие-то войны, в которых гибнут тысячи ни в чем не повинных людей. Наша задача - такими мероприятиями популяризировать интерес к нашим истокам, совместной героической истории белорусского и российского народов. Мы рады, что сегодняшнее мероприятие вплетается в контекст очень мощной и прочной белорусско-российской дружбы".-0-