Петришенко о Дне Независимости: этот праздник всегда вызывает приподнятые чувства и настроение

3 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Главный государственный праздник - День Независимости - всегда вызывает приподнятые чувства и настроение. Об этом сегодня заявил журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы в первую очередь отдаем дань памяти, уважения и преклонения перед подвигом наших людей, которые его совершили, чтобы мы жили в свободной, вольной стране, которая развивается, устремлена в будущее", - подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что страна за годы независимости и суверенитета многого достигла, в том числе в плане социальных гарантий, заботы о ветеранах, людях старшего поколения, детях и молодежи, многодетных семьях. Кроме того, Беларусь, например, вошла в число стран, обладающих космическими технологиями.

"Этот праздник всегда вызывает приподнятые чувства, настроение. Это определенный этап, после которого каждому на своем месте хочется сделать еще больше, чтобы наша страна ежегодно прирастала новыми успехами, достижениями, и люди могли гордиться, что они живут в Беларуси", - сказал Игорь Петришенко.

Он пожелал всем здоровья, счастья и благополучия, особенно ветеранам. "То, что они совершили, это ориентир для молодежи, нас - людей среднего поколения", - сказал вице-премьер.-0-