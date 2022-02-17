Петришенко о подготовке кадров для СМИ: активизируйте работу школ молодого журналиста, юнкоров

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо активизировать работу школ молодого журналиста, юнкоров, развивать наставничество. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на итоговой коллегии Министерства информации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не буду оригинальным, если скажу: кадры решают все. Как положительное отмечу то, что за последние два года кадровый состав редакций - как республиканских, так и региональных СМИ - значительно омолодился. Если раньше средний возраст сотрудников редакций был далеко за 50, то сегодня - 40-43 года. К сожалению, реальность такова, что, несмотря на ежегодный выпуск вузами молодых специалистов, многие редакции испытывают настоящий кадровый голод. Отговорка: не хочет молодежь ехать в регионы. Не хочет? Значит, не заинтересовали! А если заинтересовать не получается - растите свои кадры. Активизируйте работу школ молодого журналиста, юнкоров, развивайте наставничество", - сказал Игорь Петришенко.

По его словам, к этой работе следует подключать вузы, школы, молодежные организации. "Организуйте творческие конкурсы по выявлению молодых талантов. Не сидите на месте. Поручаю Мининформу совместно с Минобразования, редакциями региональных СМИ и факультетом журналистики БГУ организовать работу по поиску литературно одаренных учащихся, оказанию им профориентационной поддержки", - отметил вице-премьер.

Сегодня прошло заседание коллегии Министерства информации по итогам работы отрасли в 2021 году и основных задачах ведомства на 2022-й. Она прошла в комбинированном формате: офлайн - в Доме прессы в Минске, представители регионов подключились к общению онлайн.-0-