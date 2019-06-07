Петришенко о вступительной кампании: все должно быть комфортно, четко, справедливо

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для проведения вступительной кампании все готово, она должна пройти в комфортных условиях, четко и справедливо. Такие приоритеты обозначил председатель государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко сегодня на первом заседании комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Централизованное тестирование начинается уже 11 июня. Для его проведения открыты 40 пунктов, все необходимые условия созданы. Добавлю, что с учетом температурного режима должна быть питьевая вода, дежурить медработники. И никакого шума, чтобы ничто не отвлекало абитуриента от ЦТ. Прошу также организовать логистику передвижения, чтобы на пропускных пунктах не было очередей. Все должно быть комфортно, оптимально и доступно. Такие же условия должны быть и на втором этапе кампании: в ходе приема документов, подготовки, проведения вступительных испытаний и зачисления абитуриентов", - сказал Игорь Петришенко.

Игорь Петришенко

Особое внимание будет уделено обращениям абитуриентов и их родителей, чтобы соблюсти принцип справедливости для каждого, отметил вице-премьер.

Председатель комиссии обратил внимание на пропускной режим в местах проведения кампании. Вход разрешен только по специальным документам, никакие другие корочки такого права не дают.

"Ежегодно повторяются попытки абитуриентов воспользоваться мобильными телефонами и другими устройствами. Через комиссии, с помощью средств массовой информации необходимо еще раз довести, что любые подобные действия будут пресекаться, а абитуриент не будет допущен к тестированию. Об этом еще раз будут предупреждать в пунктах пропуска", - добавил Игорь Петришенко.

Он попросил также организовать дополнительное информирование на местах о датах и времени проведения тестирования, сроках приема документов и зачисления, режиме работы приемных комиссий. И обеспечить должный контроль за тем, чтобы не было "вбросов о доступности или продаже ответов на тестовые задания и иных подобных инсинуаций".

В этом году на первый этап вступительной кампании - ЦТ - были зарегистрированы 76 888 человек, почти на 7% меньше показателей прошлого года. Это самый низкий показатель за последние шесть лет. Если сравнивать с цифрами 2014 года, то речь идет о снижении на 30%. 47,3% абитуриентов изъявили желание сдать ЦТ по четырем учебным предметам

Среди новаций нынешней вступительной кампании - прием на бюждетную форму обучения иностранных граждан, которые постоянно проживают на территории других стран. На эти цели установлен лимит в 100 грантов, но пока планируется организовать собеседование для 30 таких абитуриентов. Воспользоваться возможностью обучения в Беларуси иностранцы смогут только при наборе необходимого для поступления балла.

Изменилась методика подсчета баллов при ЦТ. Возможно также использование сертификатов ЦТ прошлого года, введен единый экзамен для поступления на сокращенную форму обучения по одной и той же специальности. Без экзаменов будут приниматься в профильные вузы по соответствующим специальностям еще и победители республиканской олимпиады по физической культуре и здоровью.

"Наша главная задача - чтобы все достойные поступили, - отметил Игорь Петришенко. - Ведем прием в 49 вузах, из них 42 государственных и 7 частных. Еще 110 средних специальных учреждений. Все, кто планировал, подали заявления и зарегистрированы". В то же время были три обращения от тех, кто по каким-то причинам не успел зарегистрироваться на ЦТ. "В установленном порядке рассмотрели эти обращения. Приняты соответствующие решения, которые будут доведены до заявителей. В качестве примера: один мальчик зарегистрировался, но технически не успел провести платеж, так как это были выходные дни. Мы пошли навстречу и приняли положительное решение, потому что сам факт регистрации состоялся", - рассказал председатель госкомиссии.-0-

Фото Оксаны Манчук

За ходом вступительной кампании будут следить более 250 работников КГК Контроль осуществляется на всех этапах: при подготовке и проведении централизованного тестирования, вступительных внутренних испытаний, приеме документов и зачислении абитуриентов в учреждения образования.