Петришенко обсудил с представителем ЕОК подготовку к II Европейским играм

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко обсудил с председателем координационной комиссии II Европейских игр, членом исполнительного комитета Европейских олимпийских комитетов, президентом НОК Греции Спиросом Капралосом подготовку к II Европейским играм, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

На встрече обсуждалась подготовка к проведению эстафеты "Пламя мира". Начать акцию запланировано 3 мая в Риме, где расположена штаб-квартира Европейских олимпийских комитетов. Встреча огня в Беларуси состоится 12 мая, после чего эстафета пройдет по всем регионам страны. "Стороны отметили важность и значимость проведения этой акции для популяризации Европейских игр", - отметили в правительстве.

Были затронуты и другие вопросы подготовки и проведения II Европейских игр, работы фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года", взаимодействия с Европейскими олимпийскими комитетами.

II Европейские игры пройдут 21-30 июня в Минске. Будут проведены соревнования по 15 видам спорта. Всего будет задействовано 12 спортивных объектов, включая крупнейшие - национальный олимпийский стадион "Динамо", "Минск-Арена", "Чижовка-Арена", Дворец спорта. Более 4 тыс. спортсменов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград.-0-