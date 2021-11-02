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02 ноября 2021, 17:18

Петришенко обсудил с руководством МГЛУ отбор абитуриентов и воспитательную работу со студентами

Фото из архива
Фото из архива

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко провел встречу с руководством и деканами факультетов Минского государственного лингвистического университета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В ходе встречи обсуждены вопросы организации воспитательной работы со студентами, необходимости проведения на постоянной основе диалоговых площадок руководства вуза с обучающимися в целях обсуждения текущей социально-экономической ситуации в стране, актуальных для студенчества вопросов по различным общественно-политическим темам и жизни университета. На повестке дня были также обеспечение в университете санитарно-эпидемиологического режима, организация образовательного процесса в этих условиях, ход вакцинации сотрудников и студентов вуза.

Игорь Петришенко обратил особое внимание участников встречи на необходимость совершенствования процесса отбора абитуриентов в вуз, повышения мотивации выпускников школ и гимназий получать высшее образование в Беларуси, в том числе посредством проведения внутривузовских олимпиад, усиления профориентации, широкого использования возможностей интернет-ресурсов, обновления и наполнения интересным для абитуриентов контентом страниц сайтов университета, посвященных вопросам приема, привлечения заказчиков кадров и местных органов власти к профориентационной работе с учащимися. Также он отметил необходимость обеспечения безопасных условий пребывания студентов в учебных корпусах и общежитиях университета.-0-

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