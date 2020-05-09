Петришенко: память о Победе нужно передать будущим поколениям

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Память о Победе нужно передать будущим поколениям, заявил журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА. Вице-премьер возложил сегодня цветы к обелиску на площади Победы.

"Сегодняшний праздник - это день уважения к нашим дедам, прадедам, которые отстояли мир и свободу страны. Нашему поколению повезло, что мы видели ветеранов, встречались с ними - они приходили к нам в школу, рассказывали о тяготах и страшной трагедии. Благодаря своему мужеству они выстояли, добыли эту Победу, чтобы мы из поколения в поколение передавали память о ней", - отметил Игорь Петришенко.

Поэтому, по его мнению, сегодня важно отдать дань памяти воевавшим. "Это то поколение, которое демонстрировало, как надо любить свою страну, свою Родину", - добавил вице-премьер.

Он обратил внимание, что в Беларуси нет семьи, которую бы минула война. И семья Игоря Петришенко не исключение - один его дедушка пропал без вести, второй прошел всю войну. "После нее он не любил вспоминать те печальные годы. Это было тяжелой болью, раной, он рассказывал о каких-то отдельных случаях. Но сейчас сожалеет, что не все записал", - поделился вице-премьер.-0-