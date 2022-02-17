Петришенко: популяризация белорусской книги по-прежнему актуальна

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос популяризации белорусской книги остается актуальным, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на итоговой коллегии Министерства информации, передает корреспондент БЕЛТА.

"По-прежнему актуальным остается вопрос популяризации белорусской книги. Причем это проблема не только книготорговой сети, но прежде всего авторов. Простой маркетинговый секрет кроется в том, что продается то, что интересно покупателю. Если не покупают, значит, это просто-напросто неинтересно. Где молодые талантливые авторы? Где новые имена? Приведите хоть пару примеров, - сказал Игорь Петришенко. - Мы неожиданно столкнулись с этой проблемой на киностудии "Беларусьфильм". У нас есть отличная база для кинопроизводства, современное оборудование. Есть режиссеры, готовые снимать кино. Но нет сценариев. Как нет и произведений, по которым можно поставить фильм".

Вице-премьер подчеркнул: для публикации произведений современных белорусских писателей есть площадки литературных изданий, таких как журналы "Нёман", "Маладосць" и "Полымя". "Вот только талантов и новых имен, чьи произведения были бы востребованы читателями, не видно. При этом у нас есть хорошие примеры в детской литературе. Есть белорусские авторы, в отличном качестве издаются книги для детей. Но почему-то на книжных полках сплошь и рядом переводная детская литература и книги российских авторов. В этой связи Мининформу нужно подойти с новым форматом к проведению традиционной выставки "СМИ в Беларуси", которая запланирована на конец марта. Очень хотелось бы, чтобы во главу угла на выставке была поставлена детская книга. Пригласите белорусских детских авторов, организуйте встречи с читателями. Уверен, вы сами хорошо знаете, как организовать эту работу".

Сегодня прошло заседание коллегии Министерства информации по итогам работы отрасли в 2021 году и основных задачах ведомства на 2022-й. Она прошла в комбинированном формате: офлайн - в Доме прессы в Минске, представители регионов подключились к общению онлайн.-0-