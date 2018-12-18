Петришенко поручил проработать допмеры по реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложения по повышению эффективности социальной реабилитации зависимых от алкоголя, наркотических средств и других психоактивных веществ поручил проработать заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании Межведомственного совета по формированию здорового образа жизни, контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий. Такая информация размещена на сайте Совета Министров, сообщает БЕЛТА.

Госорганы сформируют предложения по повышению мотивации таких граждан к получению необходимой социальной, медицинской, психологической помощи, занятию постоянной трудовой деятельностью, а также дальнейшему совершенствованию нормативной правовой базы в этой сфере.

На заседании обсуждались вопросы дальнейшего совершенствования деятельности госорганов и общественных объединений по популяризации здорового образа жизни, более массового привлечения населения к занятиям физкультурой и спортом, развития соответствующей инфраструктуры, усиления роли руководителей всех уровней, общественных объединений в формировании у населения здорового образа жизни. Игорь Петришенко отметил приоритетность этих вопросов, активного долголетия граждан при реализации социальной политики государства, необходимость расширения и внедрения новых форм работы с населением.

Особое внимание было уделено проблемам негативного влияния на здоровье граждан факторов риска, прежде всего, низкой физической активности, курения, употребления спиртных напитков, неправильного питания.

Участники заседании также рассмотрели и в целом одобрили предлагаемые меры по профилактике ВИЧ-инфекции, реализация которых будет продолжена в 2019-2020 годах в ходе национальных мероприятий по достижению цели, предусмотренной Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), - "90-90-90" (90% выявленных ВИЧ-инфицированных должны быть информированы о своем статусе, 90% - обеспечены необходимой антиретровирусной терапией, 90% - успешно пролечены). В 2019 году Минздрав совместно с заинтересованными планирует разработку соответствующей информационной стратегии по ВИЧ/СПИДу, начать внедрение в средних учебных заведениях обучающих программ по профилактике ВИЧ-инфекции и формированию безопасного поведения. На уровне местных исполнительных и распорядительных органов предусмотрено расширение применения практики государственного социального заказа для оказания услуг в рамках профилактики ВИЧ-инфекции, более широкого вовлечения в эту работу негосударственных некоммерческих организаций.

Межведомственный совет по формированию здорового образа жизни, контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий создан постановлением Совета Министров от 9 июня 2016 года №445. В его составе руководители республиканских органов государственного управления, облисполкомов и Минского горисполкома, представители других заинтересованных организаций.-0-