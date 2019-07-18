Петришенко предложил усилить поддержку молодежи в СГ

18 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко во время пленарного заседания VI Форума регионов Беларуси и России высказался за усиление поддержки молодежи в Союзном государстве и представил несколько предложений о работе в этом направлении, передает корреспондент БЕЛТА.

"В наших странах выстроена действенная система поддержки молодежи - от получения образования до трудоустройства выпускников и помощи молодым семьям. Но необходимо двигаться дальше. Нам видится несколько направлений для работы", - сказал Игорь Петришенко.

Усиление молодежной интеграции в Союзном государстве

Вице-премьер отметил, что сейчас разрабатывается стратегия молодежной интеграции в Союзном государстве. В этом документе, на его взгляд, необходимо отразить молодежную (парламентскую и общественную) деятельность, вопросы труда и бизнеса, подготовки современных управленческих кадров.

"К разработке стратегии нам необходимо подключить максимально большое количество молодых людей и в первую очередь через активную информационную работу. Несмотря на то, что молодежная тематика широко представлена в медиапространстве, нужно наращивать ее поток, при этом точнее фокусируясь на основной целевой аудитории. Надо шире использовать интернет, например, создать молодежный сетевой ресурс для охвата большего количества нашей молодежи информацией о жизни и возможностях Союзного государства", - предложил Игорь Петришенко.

Игорь Петришенко

Поддержка молодых талантов

Это направление должно стать одним из приоритетов молодежной политики в Беларуси и России, подчеркнул заместитель премьер-министра. Он отметил, что в Союзном государстве традиционно проводятся многочисленные фестивали и конкурсы, но и этого мало.

"Предлагаем рассмотреть возможность учреждения стипендии Союзного государства для поддержки талантливой молодежи", - сказал Игорь Петришенко. Также, считает он, необходимо создать совместный банк данных о молодых людях, обучающихся в обеих странах.

Развитие молодежных предпринимательских инициатив

"Не может не волновать тема поддержки молодежных предпринимательских инициатив. Пора развивать молодежные бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, отраслевые лаборатории, ресурсные центры", - отметил вице-премьер. Он напомнил, что ранее уже было принято решение создать белорусско-российский молодежный бизнес-инкубатор в Казани. Его открытие запланировано на 2020 год.

Кроме того, добавил Игорь Петришенко, необходимо активизировать работу по созданию на базе Белорусско-Российского университета молодежного технопарка. Эта инициатива была поддержана президентами обеих стран.

Расширение работы студенческих отрядов

"Важным шагом в развитии многолетних традиций молодежи является организация работы студенческих отрядов Союзного государства", - считает вице-премьер. В прошлом году за пределы Беларуси выехали 18 студенческих отрядов общей численностью 430 человек. Несколько российских студотрядов работали в Беларуси.

"Но опять же - этого недостаточно", - подчеркнул он. По его мнению, необходимо увеличивать число студенческих отрядов, работающих в Беларуси и России, и создавать больше свободных дружин.

Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность

Заместитель премьер-министра рассказал, что в последние годы в Беларуси активизировалась работа по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность: к этому движению в стране присоединилось более 60 тыс. молодых людей.

"50 волонтеров от Беларуси прошли стажировку во время проведения чемпионата мира по футболу в России, в свою очередь 100 молодых волонтеров из России стали участниками II Европейских игр. Полагаем, что волонтерское движение в рамках Союзного государства требует концентрации усилий" - отметил Игорь Петришенко. Для этого можно создать единый электронный банк волонтеров, предложил он.

Развитие патриотического туризма

Вице-премьер обратил внимание, что в Беларуси и России развернута системная работа по развитию молодежного туризма. При этом, считает он, важно больше рассказывать об истории двух стран, общей Победе в Великой Отечественной войне.

"Большинство школьников должно посетить Брестскую крепость и Ржев, Буйничское поле", - подчеркнул Игорь Петришенко. Это позволит сформировать у молодых людей здоровый патриотизм, противодействовать информационным угрозам, порочащим подвиг советского народа и принижающим вклад народов Беларуси и России в победу во Второй мировой войне.-0-

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