Петришенко представил нового руководителя коллективу Минсельхозпрода

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко представил сегодня коллективу Министерства сельского хозяйства и продовольствия нового руководителя Игоря Брыло, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня Игорь Брыло назначен министром сельского хозяйства и продовольствия нашей страны. Человек грамотный, подготовленный, из вашего круга. О данной сфере знает не по книжкам, а разбирается в ней досконально", - сказал Игорь Петришенко.

По его словам, на отрасль возлагаются большие надежды, так как это основа основ продовольственной безопасности страны. "Мы должны качественно и разнообразно обеспечить сельхозпродукцией внутренний рынок, а также поставить на экспорт наше продовольствие, чтобы занять нужные ниши, а вырученные деньги вложить в дальнейшее развитие и переоснащение", - отметил он.

Вице-премьер выразил надежду, что коллектив министерства, подведомственные организации и учреждения вместе с облисполкомами планово и ритмично будут выполнять поставленные задачи. Игорь Петришенко пожелал эффективной работы ведомству, а также всей агропромышленной сфере под руководством нового министра.

В свою очередь Игорь Брыло отметил, что кому-то извне было бы сложно взять такое масштабное министерство и одномоментно начать поднимать какие-то серьезные стратегические задачи. "Я достаточно комфортно чувствую себя в коллективе. Работники ведомства очень профессиональные, боеспособные. Я хорошо знаю потенциал каждого человека", - сказал он.

Говоря о планах, министр подчеркнул: "Мы не будем делать каких-то серьезных революций, а планомерно выстроим дальнейшую системную работу, чтобы это было на благо нашего министерства и страны в целом".

До назначения на должность главой Минсельхозпрода Игорь Брыло почти 9 лет работал в самом министерстве, а в последнее время являлся первым заместителем министра.-0-

Фото Оксаны Манчук