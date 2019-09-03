Петришенко: приемы граждан позволяют получать обратную связь для решения актуальных вопросов

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко провел сегодня в Совете Министров личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

"Мы обязательно должны получать обратную связь от наших граждан, чтобы решать те актуальные вопросы, которые их волнуют. Кроме того, власть должна видеть, какой эффект приносят решения, которые она принимает, - отметил Игорь Петришенко, подводя итоги приема. - К примеру, во время таких приемов граждане подсказывают, где есть какие-то пробелы и шероховатости в законодательстве, особенности правоприменительной практики, которые не позволяют в полной мере реализовать законодательные акты в той или иной сфере - будь то образование, культура или здравоохранение. В частности, сегодня большинство обращений было связано с оказанием медицинской помощи".

Среди поднятых гражданами вопросов - назначение подходящего лечения, ведение карточек больных, а также профессиональная этика медперсонала. Игорь Петришенко заверил, что все заявления будут тщательно рассмотрены. "Главное - это здоровье каждого пациента, - подчеркнул вице-премьер. - Мы поручим министру здравоохранения дополнительно разобраться в сложившейся ситуации, рассмотреть эти обращения. Будет работать специальная комиссия, и если она выявит шероховатости в работе названных лечебных учреждений, ситуация будет исправлена. Естественно, мы стараемся, чтобы таких шероховатостей не было вообще. Акцент на этом делает и глава государства. Кроме того, требования к медицинской сфере постоянно возрастают. Люди тоже обозначают те или иные проблемы, и задача Минздрава, местных исполнительных и распорядительных органов власти их видеть и оперативно решать. Медицина серьезно шагнула вперед в плане научно-технического прогресса в последние десятилетия, но вопросы у людей все равно возникают. Для этого мы и работаем, чтобы их решать".

На прием к Игорю Петришенко пришел также глава Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый с предложениями по активизации развития туризма в Беларуси. Среди них прозвучала, к примеру, идея создать в Евразийском экономическом союзе конфедерацию туристических союзов. И на ее площадке совместно решать проблемы, которые возникают перед туристической отраслью во всех странах ЕАЭС. Кроме того, глава РСТИ предложил обсудить возможность создания в Беларуси образовательного центра, который бы давал возможность представителям туротрасли Беларуси и стран-соседей повышать свою квалификацию.

"Все идеи, которые направлены на развитие туристического потенциала страны, принимаются и приветствуются. Важно, чтобы и бизнес, и профильный департамент в Министерстве спорта и туризма, и все другие заинтересованные работали сообща", - отметил заместитель премьер-министра.-0-