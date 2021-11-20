Петришенко: происходящее на границе выходит за рамки человеческого понимания

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Происходящее на границе выходит за рамки человеческого понимания. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что происходит на белорусско-польской границе, выходит за рамки чисто человеческого понимания. Я уже не говорю о том, что нарушены все выстраиваемые годами международно-правовые нормы. Запад наглядно демонстрирует, как их можно не соблюдать, как всяческие каноны, как показала практика, можно игнорировать. Различного рода международные договоренности в своем понимании они однобоко трактуют, что абсолютно не согласуется с общепризнанными нормами и принципами международного права. К сожалению, их действия направлены на тех людей, которые действительно попали в сложную жизненную ситуацию", - сказал Игорь Петришенко.

По его словам, наше государство делает все возможное, чтобы беженцы ощутили настоящую поддержку. "За весь период конфликта мы не получили ни бутылки воды от так называемого коллективного Запада. Все, что делается для этих людей - двухразовое горячее питание, сухпайки, вопросы безопасности, тепла, уюта и медицинская помощь - обеспечивается бесплатно за счет белорусской стороны. Вся страна объединилась в едином порыве оказать этим людям гуманитарную помощь. То есть каждый белорус в своем сердце переживает эту беду как собственную боль", - отметил заместитель премьер-министра.

"Непонятно, когда во всем мире бушует коронавирус и мы должны беречь друг друга, как в минусовые температуры польская сторона может поливать женщин, мужчин и детей водой с отравляющими вредными веществами. Наши следственные органы предметно занимаются этой темой. Мы надеемся, что справедливость в отношении тех, кто попрал международные нормы и кто не собирается их соблюдать, все-таки восторжествует. То, что мы задокументировали, будем поднимать на всех международных площадках и демонстрировать различного рода структурам, как в действии функционируют их принципы и нормы", - добавил Игорь Петришенко.-0-