Петришенко: реакция белорусских медиков на новые вызовы в эпидситуации в мире должна быть выверенной

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реакция белорусских медиков на новые вызовы в мировой эпидемиологической ситуации должна быть выверенной. Об этом сегодня на итоговой коллегии Министерства здравоохранения заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-премьер подчеркнул, что благоприятная эпидситупция в стране не может служить поводом для самоуспокоения и почивания на лаврах. "Жизнедеятельность человека постоянно готовит новые вызовы, - отметил он. - Сегодня это коронавирус, завтра что-то другое. Наша реакция всегда должна быть выверенной и максимально эффективной".

По его словам, необходимо еще раз все спокойно, системно проанализировать и строго выстроить, обеспечить заблаговременную отработку всех алгоритмов, расчет необходимых сил и средств, учебу и тренировку кадров. Вице-премьер напомнил о важности текущих вопросов санэпидслужбы. Речь идет о состоянии точек общепита, мест проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий и т.д.-0-