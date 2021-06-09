Петришенко: регистрация абитуриентов на ЦТ в этом году максимально цифровизирована

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в этом году регистрация абитуриентов на ЦТ максимально цифровизирована. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко после заседания государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании 2021 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Инновация вступительной кампании этого года в том, что мы учли опыт прошлого года и постарались максимально исключить для абитуриентов необходимость ходить по кабинетам для регистрации. Мы ввели возможность регистрации на ЦТ в электронном виде, можно также оплатить через банкинг в электронном виде, а после этого в определенное время прийти и получить соответствующий пропуск. Это позволило оптимизировать многие процессы и создать комфортные условия для будущих студентов", - рассказал вице-премьер. По его словам, на ЦТ уже зарегистрировались 62,3 тыс. абитуриентов, причем большинство молодых людей прошли регистрацию именно в электронном виде. "Мы считаем, что это новшество абсолютно оправданно и облегчило многие моменты регистрации", - добавил Игорь Петришенко.

Заместитель главы правительства также рассказал, что в этом году впервые выпускается 68 человек профильного класса физической культуры. "Они будут поступать в университет физической культуры на профильные специальности по собеседованию, то есть без вступительных испытаний. Приемная кампания выстроена так, что те, кто не пройдет по конкурсу в вузы, смогут подать документы и поступить в средние специальные учебные заведения. Мы в этом году планируем принять 39,3 тыс. учащихся в средние специальные учебные заведения и 55 тыс. абитуриентов в вузы. Мы увеличили их количество на бюджетной основе до 27,8 тыс., а 27,1 тыс. примем на платной основе. В соответствии с потребностями увеличили набор на медицинские и педагогические специальности, а также специальности, связанные с архитектурой и строительством", - сообщил он.

Игорь Петришенко отметил, в этом году введены 4 абсолютно новые специальности, в частности дизайнер промышленного производства машин, инженер-пилот, специалист по экономической безопасности и др. "Широкий выбор специализаций дает возможность каждому реализовать свою мечту и освоить ту профессию, которая по душе", - добавил вице-премьер.

"Если во время поступления у абитуриентов возникнет неблагоприятная ситуация со здоровьем, то у них есть возможность прийти в резервные дни. Если же и этой возможности не будет, то ситуация будет рассматриваться в рамках созданных организационных механизмов нашей госкомиссии. Мы стараемся все решения в рамках существующих нормативно-правовых предписаний принимать в пользу абитуриента", - подчеркнул Игорь Петришенко.-0-