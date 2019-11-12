Петришенко считает эффективным формат совместной коллегии минздравов Беларуси и России

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко считает эффективным формат совместной коллегии министерств здравоохранения Беларуси и России. Об этом вице-премьер сообщил сегодня на встрече с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Такой формат, как совместные коллегии, уникальный и, самое главное, эффективный. Сегодня была уже шестая коллегия, обсуждалась актуальная проблематика, - отметил Игорь Петришенко. - Думаю, решения, принятые на совместной коллегии, обязательно будут реализованы".

"Мы решаем одинаковые задачи, в первую очередь в сфере демографии. А здесь у медицины первоочередная роль, сохранение здоровья и жизни людей, профилактика заболеваний, высокотехнологичные операции, обмен научными разработками, подготовка кадров", - добавил вице-премьер.

Вероника Скворцова согласилась, что в Беларуси и России отмечаются схожие процессы в плане демографии, технологическом развитии медицины. "У нас есть платформа Евразийского экономического союза, внутри которого мы фактически гармонизируем наши нормативные, законодательные подходы к решению разных проблем", - сказала министр.

Она выразила готовность развивать сотрудничество с белорусскими коллегами. По ее словам, с развитием цифровых технологий есть возможность использования телемедицины с подключением технологий, которые есть в Беларуси и России.-0-