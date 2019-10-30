Петришенко: школьники должны получать своевременную помощь в сложной ситуации

30 октября, Минск /Корр.БЕЛТА/ Помощь школьникам в сложной ситуации должна быть более эффективной, и в этом направлении ведется работа, заявил журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на коллегии Министерства образования обсуждаются вопросы оказания помощи школьникам, которые столкнулись с теми или иными проблемами. Игорь Петришенко подчеркнул, что дети и подростки должны получать своевременную помощь. При этом вице-премьер сделал акцент на предотвращении таких ситуаций.

Алгоритмы действий в этом направлении есть. Их реализация позволяет учащимся выйти из определенной кризисной или предкризисной ситуации. "Вне системы образования не должен оставаться ни один вопрос, связанный с учащимся", - сказал Игорь Петришенко.

Участники коллегии рассмотрели широкий круг вопросов: организация образовательного процесса, питания, выполнение внутреннего распорядка, внеклассной работы, в которой, как считает вице-премьер, нужно максимально задействовать учеников. В центре внимания было и налаживание более системной коммуникации с семьей, в том числе по профилактике курения, пьянства, наркозависимости. Обсуждался ход подготовки спортивной материально-технической базы школ к зиме.-0-

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Карпенко: организация питания в школах находится на жестком контроле "До недавнего времени в отдельных школах действовали разные рационы для детей из многодетных семей и детей, питающихся за доплату родителей. Это недопустимо. Дети должны питаться одинаково", - сказал министр образования.

К концу года тревожные кнопки будут установлены практически во всех учреждениях образования "Министерством разработаны типовые правила внутреннего распорядка для учащихся, которые предлагаю обсудить сегодня на заседании и в последующем утвердить приказом", - сказал министр образования Игорь Карпенко.