Петришенко - СМИ: архиважно не ослаблять напор, сохранить и усилить позиции

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственным СМИ архиважно не ослаблять напор, сохранить и усилить позиции, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на итоговой коллегии Министерства информации, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, в целом отрасль в 2021 году поставленные задачи выполнила. "Министерством продолжена системная работа в медиасфере, обеспечено действенное взаимодействие со СМИ всех уровней", - сказал Игорь Петришенко.

По его словам, государственные СМИ упрочили свое лидирующее положение в медийном пространстве страны. "Оперативно выстраивается информационная повестка и обновляется новостной контент, максимально продуманно формируется аналитическая составляющая. Быстрота реакции на актуальные события, острые репортажи и комментарии на злобу дня стали отличительной чертой наших СМИ. Архиважно не ослаблять напор, сохранить и усилить эти позиции", - отметил вице-премьер.

Сегодня прошло заседание коллегии Министерства информации по итогам работы отрасли в 2021 году и основных задачах ведомства на 2022-й. Она прошла в комбинированном формате: офлайн - в Доме прессы в Минске, представители регионов подключились к общению онлайн.-0-