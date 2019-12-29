Петришенко: созданы все условия для достойного выступления белорусов на Олимпиаде-2020

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Созданы все условия для достойного выступления белорусов на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко в программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Все необходимые условия со стороны государства для спортсменов обеспечены. В подготовке участвуют все сопутствующие службы, в том числе связанные с медициной. Главное - внутренняя мотивация спортсменов на победу, чтобы они выступили достойно, продемонстрировали свои возможности, и мы действительно могли гордиться их достижениями, как это было на II Европейских играх", - сказал Игорь Петришенко.

Главные старты четырехлетия пройдут в столице Японии с 24 июля по 9 августа 2020 года. Токио примет Игры во второй раз, ранее они проводились здесь в октябре 1964 года.-0-