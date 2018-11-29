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Петришенко: создавать комфортные условия жизни для инвалидов нужно всем вместе

Общество 29.11.2018 | 14:37
Игорь Петришенко. Фото пресс-службы правительства - БЕЛТА
Игорь Петришенко. Фото пресс-службы правительства - БЕЛТА

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В обществе необходимо внедрять понимание универсальной среды как условий жизни, одинаково удобных для каждого человека вне зависимости от возраста, физических особенностей или каких-то ограничений. Такое мнение высказал сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на открытии международного форума "Универсальная среда" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Решение проблем лиц с ограниченными возможностями является одним из базовых принципов реализации социально ориентированной политики государства. Сегодня в нашей стране проживают около 570 тыс. инвалидов, свыше 340 тыс. граждан старше 80 лет. Это те категории, которые в первую очередь требуют к себе особого внимания и отношения. В текущей пятилетке (2016-2020 годы) только в рамках реализации госпрограммы о социальной защите и содействии занятости населения на поддержку этой категории лиц будет направлено более Br2 млрд", - сказал Игорь Петришенко.

В республике активно совершенствуется законодательство, выстраивается система эффективной медико-психологической и социально-трудовой реабилитации. Решаются вопросы лекарственного обеспечения. "Государство создало полноценные условия для занятия людьми с ограниченными возможностями физкультурой и спортом. И мы, конечно, гордимся успехами наших паралимпийцев, которые прославляют нашу страну выдающимися спортивными результатами", - отметил заместитель премьер-министра.

Все эти направления работы, как и создание безбарьерной среды, служат главной цели - полноценной интеграции людей во все сферы жизнедеятельности. "Новое для многих понятие "универсальная среда" - это и есть системный, комплексный подход, дающий возможность человеку, вне зависимости от его здоровья, функциональных ограничений, пользоваться окружающим пространством без посторонней помощи. Это современный путь цивилизованного созидания, создания мира, комфортного для каждого. Все то, что разрабатывается и применяется для людей с инвалидностью, служит также предложением комфорта для всех нас", - подчеркнул Игорь Петришенко.

Он обратил особое внимание на необходимость конкретизации сотрудничества, перевода его в практическую плоскость для решения ежедневных проблем людей с инвалидностью. "Но самое главное - коренным образом поменять сознание общества в отношении людей с инвалидностью, начинать формировать его уже с детских лет и активно продолжать в дальнейшем. Важно, что формат этого мероприятия не только демонстрационная, но и коммуникационная платформа. Уверен: проведение форума станет доброй традицией, а его площадка - местом конструктивного диалога, развития культуры социального партнерства между обществом, государственными институтами и бизнесом", - заключил вице-премьер.

Форум "Универсальная среда", первая специализированная выставка "ПараЭкспо" и выставка для старшего поколения "50 плюс" открылись сегодня в Минске. На протяжении трех дней в выставочном павильоне по пр. Победителей, 14 будет работать масштабная выставка новаций в средствах реабилитации, пройдут мастер-классы и консультации специалистов, дискуссионные секции и масса развлекательных мероприятий.

Организаторами форума и выставок выступает "Экспофорум" при поддержке Мингорисполкома и Министерства труда и социальной защиты.-0-

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