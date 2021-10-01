Петришенко: старшее поколение демонстрирует пример верного служения народу Беларуси

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старшее поколение своим трудом демонстрирует пример верного служения народу Беларуси. Об этом сказал журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко перед началом мероприятия, посвященного Дню пожилых людей, передает корреспондент БЕЛТА.
"На поколение людей от 65 и старше выпали большие испытания, но они достойно их выдержали. Они своим ратным трудом, своим основательным, добросовестным отношением демонстрируют пример верного служения своей стране, своему народу. Их оптимизм, жизненная энергия задают темп и молодому поколению, которое должно с этих людей брать пример. Даже находясь на заслуженном отдыхе, граждане пожилого возраста продолжают трудиться - порядка 1,7% заняты в экономике. Это и сфера образования, здравоохранения, научная отрасль", - сказал Игорь Петришенко.
/Будет дополнено/.-0-