Петришенко: студотрядовское движение - хорошая жизненная школа для студентов и учащихся

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студотрядовское движение - хорошая жизненная школа для студентов и учащихся, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время торжественного открытия третьего трудового семестра на площади Государственного флага в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Стало доброй традицией ежегодно на площади Государственного флага торжественно давать старт третьему трудовому семестру. В знаковый 2021 год - Год народного единства - особое значение приобретает смысл студотрядовского движения - единство в труде. Это наглядно подтверждает сплоченность нашей молодежи в решении важнейших для страны задач, - сказал Игорь Петришенко, обращаясь к молодежи. - Нынешний трудовой семестр проходит в год трагической для Беларуси исторической даты - 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны. И то, что каждый ваш отряд носит имя Героя Советского Союза или участника войны, - яркий пример памяти и уважения к тем, кто отстоял свободу и независимость нашей родной страны, дал возможность жить и трудиться под мирным небом. Это также и ответственность каждого из вас - сделать добросовестным трудом нашу Беларусь еще краше и лучше".

Игорь Петришенко

Вице-премьер напомнил, что история студотрядовского движения насчитывает более 55 лет и за долгие годы оно стало частью жизни сотен тысяч ребят. "Это хорошая жизненная школа для каждого студента и учащегося, бесценный практический и профессиональный опыт, а также незабываемые впечатления, новые знакомства, путешествия, однако прежде всего это познание неведомых ранее уголков нашей красивой страны. Меняются поколения бойцов студенческих отрядов, но неизменна традиция работать с огоньком, дружно и только на отлично", - подчеркнул Игорь Петришенко.

Старт третьему трудовому семестру - 2021 дан накануне Дня молодежи и студенчества. "В этом году мы впервые будем отмечать этот праздник в новом формате - и как День молодежи, и как День студенчества. Глава государства поддержал инициативу, приняв соответствующее решение, поскольку студенчество - самая активная часть молодежи, в том числе и в студотрядовском движении", - сказал Игорь Петришенко.

Заместитель премьер-министра поздравил ребят с праздничным днем, пожелал успехов в труде на благо республики. "Уверен, что этот день станет знаковым событием в жизни, а также послужит хорошим поводом для новых традиций у белорусского студенчества", - заключил он.-0-

Республиканское открытие третьего трудового семестра БРСМ состоялось в Минске

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