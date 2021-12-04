Петришенко: у БСЖ есть уникальная синергия мудрости и молодого задора

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Белорусского союза женщин есть уникальная синергия мудрости, опыта и молодого задора, что гарантирует будущее организации. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко сегодня на торжественном мероприятии по случаю 30-летия БСЖ, передает корреспондент БЕЛТА.

Женщины Беларуси всегда отличались активной вовлеченностью в жизнь страны, общественные дела, отметил Игорь Петришенко.

"Вместе с нашим государством развивался и Белорусский союз женщин. Это самая активная часть нашего общества, которая реагирует на все вызовы моментально. У вас есть уникальная синергия молодого задора с мудростью и опытом старшего поколения - залог будущего организации. То, что она прирастает молодежным крылом, очень важно. Ваши сердца бьются в такт со страной и запросами нового поколения", - сказал вице-премьер.

От лица мужчин он отметил огромную энергетику женщин, которая дарит силы жить и трудиться окружающим. Даже в самые трудные моменты прекрасная половина человечества всегда на передовой, подставляет плечо. Игорь Петришенко поздравил не только активисток организации, но в их лице и всех женщин - "за их работу, заботу, за то, что они успевают еще и сохранять семейный уют и очаг, позволяют развиваться обществу гармонично".-0-

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