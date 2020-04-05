Петришенко: в Беларуси будут выработаны дополнительные меры стимулирования медработников

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут выработаны дополнительные меры стимулирования медицинских работников, заявил в программе "Главный эфир" на "Беларусь 1" заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, сообщает БЕЛТА.

"Соответствующая система стимулирования есть, она принята. И те дополнительные поручения, которые были даны правительству главой государства, они уже в стадии реализации. И мы, я думаю, выработаем еще дополнительные меры, связанные со стимулированием тех врачей, которые стоят на передовой по борьбе с коронавирусом. И не только врачей, медсестер и другой персонал, который задействован в этом процессе", - сказал Игорь Петришенко.

По его словам, ситуация с коронавирусом в Беларуси абсолютно контролируемая. "Сразу, как поступил этот сигнал и вызов, в нашей стране санитарно-эпидемиологическая служба была переведена в повышенную готовность. То есть были своевременно приняты все меры для того, чтобы обнаружить источник, как можно быстрее его купировать и проследить контакты. Вся система нашего здравоохранения мобилизована", - отметил вице-премьер.-0-

До конца следующей недели в Беларуси будут выпускать до 1 млн масок в сутки - Петришенко "Мы активно работаем над тем, чтобы обеспечить возросший спрос на маски. Ряд наших предприятий в короткий срок перепрофилировались и мы, кстати, сейчас уже вышли на параметры выпуска масок в сутки - 450 - 500 тыс. штук, - сказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.