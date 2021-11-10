Петришенко: в Беларуси наблюдается снижение числа подростков, совершивших преступление

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси наблюдается снижение числа подростков, совершивших уголовно наказуемое деяние. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, передает корреспондент БЕЛТА.

"Целенаправленный межведомственный подход к организации профилактической работы с несовершеннолетними позволил за 9 месяцев текущего года обеспечить снижение подростковой преступности в республике на 11,2%, в целом по стране наблюдается уменьшение на 6% числа подростков совершивших уголовно наказуемое деяние, в том числе на 21,6% снизилось количество краж, это хорошая тенденция", - отметил вице-премьер.

Вместе с тем, по его словам, особую озабоченность вызывает рост преступлений, связанных со сбытом наркотических средств. "В этой связи обращаю ваше внимание на необходимость комплексной целенаправленной работы по снижению уровня преступности среди несовершеннолетних, связанной с наркотиками. Я думаю, мы на очередном заседании комиссии первым вопросом обязательно включим эту тему, поэтому надо обстоятельно сейчас проанализировать реализацию всех тех принятых мер и комплексных планов по борьбе с наркоманией", - подчеркнул Игорь Петришенко.-0-

В Беларуси уровень преступности среди несовершеннолетних за январь-сентябрь снизился на 11,2%

Фото Николая Петрова