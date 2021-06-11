Петришенко: в Беларуси реализуется комплексный подход к решению актуальных проблем инвалидов

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси реализуется комплексный подход к решению актуальных вопросов создания инклюзивного общества - для этого Республиканский межведомственный совет по проблемам инвалидов начал проводить выездные заседания в регионах. Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на первом заседании совета в Барановичском государственном университете, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"В нашей стране 564,5 тыс. инвалидов, в том числе 34,5 тыс. - дети до 18 лет. Для этой категории нам важно создать элементы социализации, инклюзивной среды, чтобы они могли реализовываться и в обучении, и в профессии, - сказал Игорь Петришенко. - Дальше будем двигаться так, чтобы в наших городах, всех инфраструктурных объектах было все, чтобы люди с ограниченными возможностями не чувствовали какого-то ущемления".

Он добавил, что советы, аналогичные республиканскому, созданы на уровне областей, городов, районов, чтобы был выстроен "комплексный подход по решению актуальных проблем инвалидов".

Выездное заседание в Брестской области стало первым в таком формате, следующее заседание состоится уже в Витебской области, чтобы на местности выявлять пробелы в работе и искать пути решения конкретных проблем в регионах. "Мы начинаем реализовать этот комплексный подход: как строится работа по всем направлениям. Создана соответствующая мониторинговая группа, она проанализировала, как в Брестской области создана безбарьерная среда, решаются другие вопросы людей с инвалидностью - оказание медицинской, социальной помощи, социализация в соответствии с медицинскими показаниями", - пояснил Игорь Петришенко.

На заседании также обсуждалось, как повысить эффективность межведомственного взаимодействия в регионе по созданию доступной среды и осуществлении постоянного мониторинга за этой работой.

Перед этим участники посетили ресурсный центр инклюзивного образования университета, в том числе побывали на выставке изделий ручной работы, картин людей с инвалидностью. Вице-премьера приятно впечатлило, что обычные студенты, которые обучаются с ребятами с инвалидностью, даже не знают, что их однокурсники особенные. "То есть обеспечена комфортная среда для социализации таких ребят в студенческую жизнь. Они получают качественное, хорошее образование, демонстрируют достойный уровень знаний, сдают наравне со всеми экзамены - никаких поблажек здесь нет. Ведь главная задача - чтобы они потом могли, как и все, реализоваться в профессии. Кстати, мы взяли для себя еще такой вектор работы, как содействие в трудоустройстве в последующем людей с ограниченными возможностями. По итогам прошлого года мы значительно приросли: у нас 68,8 тыс. таких людей трудоустроено", - отметил Игорь Петришенко.

В программе также знакомство с работой предприятия по изготовлению обуви "Блик" Белорусского общества глухих. Оно создано почти сразу после Великой Отечественной войны и выпускало только мужскую обувь, а с 2016 года начало осваивать выпуск женской обуви, впоследствии и детской. Сегодня УП "Блик" еще и производственная база для профессионального обучения и трудового устройства инвалидов с нарушением слуха. На предприятии трудится почти 250 человек, 58% из них инвалиды (144 человека). В основном это инвалиды с нарушением слуха.

По словам Игоря Петришенко, очень важно, что сегодня у инвалидов все больше возможностей трудоустройства не только на специализированные предприятия, созданные обществами инвалидов, но и другие, где они интегрированы в производственный процесс наравне со всеми и участвуют в социально-экономическом развитии страны.

Завершится работа совета церемонией открытия межрегиональной спортландии "Веселые старты" с участием людей с инвалидностью. Соревноваться будут 23 команды из 14 территориальных центров социального обслуживания населения, 6 домов-интернатов Брестской области и Белорусского товарищества инвалидов по зрению.

Республиканский межведомственный совет по проблемам инвалидов при Совете Министров создан в 2009 году в составе руководителей республиканских органов государственного управления, центральных общественных организаций инвалидов и ветеранов. Возглавляет совет Игорь Петришенко.-0-