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Общество
14 октября 2021, 09:06

Петришенко: в Беларуси уделяется особое внимание созданию условий для материнства

Фото из архива
Фото из архива

Сегодня в Беларуси отмечают День матери. Материнское тепло и забота с нами с самого раннего детства. Но материнство - это не только высокая миссия, это прежде всего нелегкий повседневный труд, требующий большой ответственности и сил. О том, какую помощь государство оказывает семьям, какие условия создает для самореализации женщин, воспитывающих детей, а также о мерах стимулирования молодежи на создание крепкой семьи рассказал в интервью БЕЛТА заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

- День матери - это уже традиционный праздник в нашей стране. Игорь Викторович, почему он важен для Беларуси?

- День матери занимает особое место среди праздничных дней, установленных в нашей стране. Дата 14 октября выбрана неслучайно - в этот день православная церковь отмечает великий религиозный праздник Покров Пресвятой Богородицы. Во всех православных храмах в этот день служатся молебны во здравие всех матерей. У наших предков с этого праздника начиналась череда свадеб. Семьи, созданные в это время, считались самыми крепкими и счастливыми.

В 1996 году глава государства подписал указ об учреждении Дня матери, цель которого - почитание материнства и признание огромной роли матери в жизни каждого человека и общества. Несмотря на свою относительную молодость, этот праздник уже обрел свои традиции и с каждым годом становится все более масштабным. Ежегодно в стране проходит Неделя матери. Она наполнена разноплановыми событиями и мероприятиями - это торжественные приемы в честь матерей, поздравления в трудовых коллективах, акции, концерты, пресс-мероприятия и многое другое. Участие в Неделе матери принимает практически вся страна.

День матери отвечает самым лучшим традициям отношения белорусов к материнству, объединяет наше общество на идеях добра, любви и почитания матери.

- Как сегодня государство поощряет труд материнства?

- Счастливое материнство - фундамент крепкой семьи. В Беларуси уделяется самое пристальное внимание созданию условий для благоприятного материнства. Поддержка материнства, семьи начинается еще до рождения ребенка. Основа заложена в трудовом законодательстве. Это обеспечение необходимых условий труда, медицинское сопровождение, предоставление социальных отпусков, выплата пособий и прочее.

Сегодня пособия выплачиваются на 440 тыс. детей, или каждого четвертого ребенка в стране. В текущем году на выплату пособий планируется направить порядка Br2,5 млрд.

Период ухода за ребенком засчитывается в общий стаж для исчисления пенсии. Предусмотрено продление срока контракта для находящихся в отпуске за ребенком и приступивших к работе - не менее чем до достижения ребенком возраста пяти лет. Также в период ухода за ребенком можно бесплатно пройти профессиональную подготовку, переподготовку или повысить квалификацию за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.

Для многодетных матерей, воспитавших пятерых детей, помимо трудовых льгот установлены дополнительные преференции в пенсионной системе. Это более ранний выход на пенсию.

С 1 января текущего года увеличена длительность периодов ухода за детьми в возрасте до трех лет, включаемых в общий стаж и учитываемых при исчислении пенсии, с 9 до 12 лет. До 10 лет снижен страховой стаж матерям, родившим и воспитавшим четверых детей, для назначения трудовой пенсии по возрасту. Все эти меры нацелены на то, чтобы обеспечить матерям доступность пенсии по возрасту и тем самым повысить их материальное обеспечение в нетрудоспособный период.

Значимое место в государственной поддержке занимает семейный капитал. Он назначается в первую очередь матери, и именно она является основным распорядителем этих средств.

Особую дань уважения мы отдаем матерям, родившим и достойно воспитавшим пять и более детей. Орденом матери в нашей стране награждены почти 12 тыс. женщин.

Создание условий для того, чтобы в семьях рождались и росли дети, является нашим безусловным национальным приоритетом. В основе сильного государства - прежде всего стабильная, прочная семья, которая обеспечивает преемственность поколений.

- Беларусь предприняла серьезные меры, чтобы повысить уровень рождаемости, прежде всего за счет рождения в семьях третьих и последующих детей. И это принесло свои плоды - число многодетных семей растет. Какие шаги со стороны государства планируется предпринять, чтобы закрепить положительные тенденции?

- Каждый год государством изыскиваются возможности, предпринимаются новые шаги по усилению поддержки многодетных семей. Например, в 2019 году введена мера по возмещению родителям в многодетных семьях 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе транспортных средств для личного пользования.

В 2020 году продлена программа семейного капитала, предоставлено право его досрочного использования (жилье, медицина, образование), малообеспеченным многодетным семьям увеличен период предоставления ежемесячного социального пособия с 6 до 12 месяцев включительно с одновременным увеличением критерия нуждаемости со 100% до 115% бюджета прожиточного минимума.

В этом году в преддверии Дня матери приняты два очень важных указа главы государства - №375 "О мерах по оказанию государственной поддержки" и №389 "Об использовании семейного капитала".

В частности, указом №375 введена одна из ожидаемых многодетными семьями норма - увеличен с 18 до 23 лет возраст детей для предоставления финансовой помощи государства в погашении льготных кредитов либо субсидии на погашение основного долга по коммерческим кредитам. Указом №389 расширены направления досрочного использования семейного капитала.

Семейный капитал - самая востребованная социальная мера поддержки. Ее эффект более чем убедителен.

Число многодетных семей поступательно растет. Сегодня их более 116 тыс. Пятая часть всех детей воспитывается в многодетных семьях. Почти 105 тыс. многодетных семей открыли депозитные счета, на которые зачислено из государственного бюджета $824,5 млн и Br512 млн. Принято почти 41,5 тыс. решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них практически 90% - на улучшение жилищных условий.

Новации указа №389 преимущественно основаны на предложениях многодетных семей. Документом не только расширены имеющиеся возможности досрочного использования семейного капитала (жилье, медицина, образование), но и введено новое направление - приобретение средств социальной адаптации и реабилитации для семей, в которых дети либо родители имеют инвалидность.

Таким образом, даже в непростых условиях государство сохраняет и развивает свои обязательства по поддержке многодетных семей. Уверен, что крепкая семья с тремя и более детьми со временем станет для белорусов эталоном.

- Не секрет, что сегодня молодые люди не торопятся создавать семьи. Отодвигается возраст рождения детей. Необходимо ли воздействовать на такие процессы? Как сформировать у молодежи установки на создание крепкой, социально здоровой семьи?

- Думаю, что начинать надо с укрепления семейных отношений, повышения родительской, и в первую очередь отцовской, ответственности за воспитание детей. Все закладывается в семье, через воспитание детей.

Молодых людей надо учить общаться, обсуждать внутрисемейные проблемы, искать компромиссы в их решении. Мы чувствуем, что здесь надо предпринимать дополнительные усилия. На это направлены наши шаги по внедрению в учреждениях образования факультативов, спецкурсов по основам семейной жизни, активному вовлечению родителей в этот процесс. Это очень важное направление в системе воспитательной работы.

Безусловно, необходимо максимально активизировать, сделать более целенаправленной информационную работу по популяризации семейных отношений, традиционных семейных ценностей, ответственного родительства. Это должно проходить красной нитью во всех средствах массовой информации, в интернет-пространстве, художественных и театральных постановках, фильмопроизводстве. Надо продолжать формировать позитивный имидж семейной жизни, мотивировать молодежь на создание семьи.

В заключение хочу искренне поздравить всех наших прекрасных матерей с праздником, с Днем матери, и пожелать им крепкого здоровья, благополучия и большого семейного счастья. Пусть ваш материнский труд вернется заботой и благодарностью ваших детей, родных и близких. Низкий вам поклон.

БЕЛТА.-0-

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