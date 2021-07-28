Петришенко: в Беларуси выстроена централизованная система подготовки творческих кадров

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выстроена централизованная система непрерывной подготовки специалистов творческих профессий. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, который посетил Белорусскую государственную академию искусств и понаблюдал за ходом внутренних вступительных испытаний у абитуриентов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вступительная кампания продолжается. Со вчерашнего дня начались экзамены в трех творческих высших учебных заведениях: Белорусской государственной академии искусств, Белорусском государственном университете культуры и искусств и Белорусской государственной академии музыки. У нас выстроена централизованная система непрерывной подготовки специалистов творческих профессий. По всей стране действуют более 400 детских школ искусств, где занимаются свыше 120 тыс. человек, 20 колледжей, где соответствующие специальности получают около 4,9 тыс. ребят, а также три высших учебных заведения, где в общей сложности готовят порядка 4,8 тыс. специалистов", - сказал Игорь Петришенко.

Заместитель премьер-министра ознакомился с ходом внутренних вступительных испытаний. Он отметил, что для абитуриентов сдача творческих экзаменов - волнительный этап на пути к самореализации в творческой профессии. "Мы увидели, как профессионально работает комиссия, посмотрели, как идет подготовка и сдача экзаменов по специальностям художественного факультета. На устном творческом экзамене абитуриенты, которые мечтают поступить на актерскую профессию, продемонстрировали исполнение песен, скороговорок, прочтение отрывков из произведений классиков, басен, игру на музыкальных инструментах. Все эти элементы творческой реализации комиссия оценивает, выставляет баллы и допускает к участию в следующем туре. Очень большой конкурс на актерский факультет - около 8 человек на место", - рассказал он.

По словам Игоря Петришенко, в БГАИ обучаются около 130 иностранных студентов. "Это свидетельствует о том, что уровень образования, которое мы здесь даем, пользуется огромной популярностью. Аналогичные цифры по иностранным студентам в Белорусской академии музыки и Белорусском университете культуры и искусств. Для нас очень важно развивать собственную культуру, находить творческих людей и помогать им в получении серьезного образования, а также в дальнейшей творческой реализации в профессии", - обратил он внимание.

Вице-премьер подчеркнул, что в этом году Белорусская академия искусств делает акцент на театральном факультете на целевой набор. "Как известно, глава государства поручил расширить целевой набор и в рамках других высших учебных заведений, например медицинского и педагогического профилей. Очень важно, что заказчик уже на стадии отбора видит, кто к нему придет. Это позволит нам более качественно подготовить специалистов. Мы должны создавать в хорошем смысле здоровую конкурентную среду в том числе в наших творческих учебных заведениях и соответственно между театрами в плане постановок, игры артистов", - заключил он.

В этом году планируется принять в вузы около 55 тыс. человек. В том числе для получения высшего образования I ступени за счет средств бюджета - 27,8 тыс., на платной основе - 27,1 тыс., на уровень среднего специального образования планируется принять более 39 тыс. человек.-0-