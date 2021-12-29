Петришенко: в преддверии Нового года важно создать ощущение праздника для всех детей

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Нового года важно создать ощущение праздника для всех детей. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, который во время новогодней благотворительной акции "Наши дети" поздравил пациентов РНПЦ детской хирургии с праздниками, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время акции "Наши дети" мы стремимся поздравить каждого ребенка. Основное внимание мы уделяем детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию - как сиротам, так и тем, кто вынужден встречать Новый год на больничной койке. Мы стараемся передать им все наше тепло, создать ощущение праздника, настоящего чуда. Мечты детей должны исполняться. Мы сегодня в РНПЦ детской хирургии увидели, что дети в хорошем настроении, идут на поправку. Хочется, чтобы дети меньше болели, больше времени проводили на свежем воздухе, в играх. А наши врачи продолжат оказывать квалифицированную качественную медицинскую помощь с использованием передовых технологий", - сказал Игорь Петришенко.

Игорь Петришенко вручил маленьким пациентам подарки и поздравил их с новогодними праздниками. А руководству РНПЦ детской хирургии был вручен сертификат на оборудование для улучшения материально-технической базы. "Мы подарили кондиционер, чтобы был комфорт в приемном отделении, поскольку через это отделение проходят все дети и их мамы", - отметил вице-премьер.

Благотворительная акция "Наши дети" проходит с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022-го. Ежегодно во время акции руководители министерств и других органов госуправления, представители местных властей, общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-