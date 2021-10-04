Петришенко: вакцинация необходима для эффективной борьбы с COVID-19

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинация необходима для эффективной борьбы с COVID-19. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, который сегодня посетил городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы посмотрели, как в нынешних условиях работает детская инфекционная больница. Кстати, здесь лежат не только матери с детьми, заразившимися COVID-19. Часть коечного фонда перепрофилирована для лечения взрослых. Мы интересовались у пациентов, и многие говорили, что собирались, но не успели вакцинироваться. Потому еще раз хочу призвать всех граждан нашей страны активно идти на вакцинацию, чтобы сберечь себя, своих родных и близких, коллег. Вакцина поможет организму противостоять вирусу", - сказал Игорь Петришенко.

Он подчеркнул, что в стране сейчас достаточно вакцин. "Мы приближаемся к тому, чтобы была вакцинирована четверть населения. С учетом того, что штамм вируса спускается по возрастным параметрам чуть ниже, мы активно вакцинируем наших студентов. Мы прибавляем по количеству вакцинируемых и будем наращивать темпы. Будем принимать все необходимые меры для того, чтобы минимизировать негативные последствия от этой инфекции и, самое главное, выработать коллективный иммунитет", - отметил вице-премьер.

По его словам, для эффективной борьбы с COVID-19 нужно вакцинировать минимум 70-75% населения. "Но лучше двигаться к максимальному охвату, стремиться охватить вакцинацией 100% взрослого населения. Потом будем смотреть, как вирус ведет себя в отношении детей. Если вакцины, над которыми сейчас работают, будут допущены для вакцинации детей, мы, как и другие страны, пойдем в этом направлении", - обратил внимание Игорь Петришенко.

Кроме того, белорусские специалисты активно работают над национальной вакциной. "Думаю, мы выйдем на производство собственной вакцины в заданные сроки", - резюмировал вице-премьер.-0-

Фото Максима Гучека