Петришенко: важнейший капитал печатного СМИ - доверие читателя

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важнейший капитал печатного СМИ - доверие читателя, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на итоговой коллегии Министерства информации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Успешное выполнение СМИ своей основной функции по формированию общественного мнения во многом зависит от того, насколько профессионально и качественно работают эти СМИ. Как никогда остро сегодня стоит задача максимально полного и объективного освещения событий и явлений социально-политической сферы и тем самым повышения доверия к органам власти, - сказал Игорь Петришенко. - В последнее время слова о доверии часто звучат с высоких трибун. И с этим нельзя поспорить".

Вице-премьер отметил: сегодня важнейший капитал любого СМИ, в первую очередь печатного, - доверие читателя. "Но как сможет удержать аудиторию государственное издание, если оно будет обходить острые углы, избегать критических тем, неудобных, в том числе и для местных властей, не слышать запросы своей аудитории? Государственная пресса должна не только продвигать положительный контент, но и объективно освещать все актуальные вопросы жизнедеятельности населения", - пояснил он.

Игорь Петришенко подчеркнул: зачастую именно средства массовой информации, поднимая в своих публикациях проблемные вопросы, связанные с некачественной работой ЖКХ, учреждений здравоохранения, образования, строительной отрасли, влияют на их разрешение и тем самым способствуют формированию положительного имиджа местных органов власти. Поэтому газета не должна быть доской почета. Но, к сожалению, сегодня, читая периодику, такие материалы не часто встретишь на страницах государственных СМИ. Однако игнорирование проблем, волнующих людей, вызывает недоверие к данному СМИ и, следовательно, уход к другому источнику информации. А там, вы это и сами знаете, найдут, чем заинтересовать своего читателя", - дополнил вице-премьер.

Игорь Петришенко констатировал: "В преддверии референдума, когда каждый голос крайне важен, отсутствие авторитета редакции сводит на нет все усилия по выстраиванию работы такого издания".-0-